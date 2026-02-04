Фигуранты дела о похищении в Пензе убили таксиста в Москве

Фигуранты уголовного дела о похищении и убийстве мужчины в Пензе, устроившие перестрелку с полицейскими на Рублевском шоссе 3 февраля, также убили таксиста, который доставил их в Москву из Самарской области. Об этом «Ведомостям» сообщили в главном следственном управлении СК России по Москве.