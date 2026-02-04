Фигуранты дела о похищении в Пензе убили таксиста в Москве

Фигуранты дела о похищении в Пензе убили таксиста в МосквеОн довез их в столицу из Самарской области
Фигуранты уголовного дела о похищении и убийстве мужчины в Пензе, устроившие перестрелку с полицейскими на Рублевском шоссе 3 февраля, также убили таксиста, который доставил их в Москву из Самарской области. Об этом «Ведомостям» сообщили в главном следственном управлении СК России по Москве.
Следователи и криминалисты обнаружили на территории парковки возле улицы Большой Филевской тело водителя такси с признаками насильственной смерти. По данным СК, таксист привез фигурантов из Самарской области в Москву. Водитель такси согласился довезти подозреваемых за 85 000 руб., но по прибытии они отказались оплачивать поездку.
Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
Вечером 3 февраля фигуранты дела о похищении мужчины в Пензе открыли огонь по сотрудникам полиции на Рублевском шоссе в Москве. В результате один из подозреваемых убит, второго задержали. Их подозревают в похищении и убийстве мужчины в городе Пензе 29 января.
По факту перестрелки возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). СК России по Пензенской области расследует уголовное дело по факту похищения и убийства мужчины. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.