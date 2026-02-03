На Рублевском шоссе произошла перестрелка

На Рублевском шоссе произошла перестрелкаСотрудники полиции убили одного из фигурантов дела о похищении человека
Фигуранты дела о похищении мужчины в Пензе открыли огонь по сотрудникам полиции на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские <...> применили табельное оружие», – говорится в сообщении.
Один из подозреваемых убит, второй задержан и доставляется в следственные органы.
Фигурантов подозревают в похищении мужчины в городе Пензе 29 января. Заложник был убит. Сейчас полиция устанавливает другие эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории нескольких российских регионов. Telegram-канал 112 сообщил, что один из фигурантов был судим за двойное убийство.
28 января перестрелка произошла в Дагестане. Тогда правоохранители ликвидировали двоих боевиков после того, как они открыли огонь по полицейским в Карабудахкентском районе.