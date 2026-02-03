На Рублевском шоссе произошла перестрелка

Фигурантов подозревают в похищении мужчины в городе Пензе 29 января. Заложник был убит. Сейчас полиция устанавливает другие эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории нескольких российских регионов. Telegram-канал 112 сообщил, что один из фигурантов был судим за двойное убийство.