Общество

В Дагестане в ходе перестрелки ликвидировали двоих боевиков

В Дагестане двоих боевиков ликвидировали в ходе перестрелки, сообщили ТАСС в правоохранительных органах республики.

Двое неизвестных открыли стрельбу в правоохранителей на территории Карабудахкентского района. Их нейтрализовали ответным огнем.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего, ведутся следственные действия.

24 ноября 2025 г. ФСБ сообщала, что в Алтайском крае двое диверсантов, планировавших пустить под откос поезда, при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

