ФСБ ликвидировала двух диверсантов на железной дороге в Алтайском крае

В Алтайском крае двое диверсантов, планировавших пустить под откос поезда, при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.