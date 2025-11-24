ФСБ ликвидировала двух диверсантов на железной дороге в Алтайском крае
В Алтайском крае двое диверсантов, планировавших пустить под откос поезда, при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как сообщила спецслужба, представители террористической организации завербовали через Telegram двух местных жителей. За диверсию им обещали заплатить. По данным ФСБ, 22 ноября на участке железнодорожного перегона станция «Алтайская» – станция «Бийск» преступники собирались установить «сбрасывающее устройство».
При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем.
Следственный отдел УФСБ РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия). СУ СК России по Алтайскому краю возбудило уголовные дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).
21 ноября сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожных путей в Краснодаре, который планировали осуществить украинские спецслужбы. Целью преступной операции был срыв графика поставок оружия и необходимой техники в зону боевых действий.