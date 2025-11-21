ФСБ предотвратила подрыв железной дороги в Краснодаре
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили подрыв железнодорожных путей в Краснодаре, который планировали осуществить украинские спецслужбы, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.
Гражданин Украины, действовавший по заданию спецслужб, задержан. Он собирался взорвать часть путей, используя самодельное устройство.
Целью преступной операции был срыв графика поставок оружия и необходимой техники в зону боевых действий.
14 ноября правоохранители также пресекли спланированный теракт в отношении одного из высших должностных лиц РФ. Представители украинских служб хотели осуществить убийство во время визита россиянина на Троекуровское кладбище. 18 ноября «Московский комсомолец» сообщил, что целью теракта был бывший глава Минобороны России, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.