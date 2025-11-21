Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСБ предотвратила подрыв железной дороги в Краснодаре

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили подрыв железнодорожных путей в Краснодаре, который планировали осуществить украинские спецслужбы, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Гражданин Украины, действовавший по заданию спецслужб, задержан. Он собирался взорвать часть путей, используя самодельное устройство.

Целью преступной операции был срыв графика поставок оружия и необходимой техники в зону боевых действий.

14 ноября правоохранители также пресекли спланированный теракт в отношении одного из высших должностных лиц РФ. Представители украинских служб хотели осуществить убийство во время визита россиянина на Троекуровское кладбище. 18 ноября «Московский комсомолец» сообщил, что целью теракта был бывший глава Минобороны России, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте