ФСБ предотвратила подрыв железной дороги в Краснодаре

14 ноября правоохранители также пресекли спланированный теракт в отношении одного из высших должностных лиц РФ. Представители украинских служб хотели осуществить убийство во время визита россиянина на Троекуровское кладбище. 18 ноября «Московский комсомолец» сообщил, что целью теракта был бывший глава Минобороны России, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.