ФСБ предотвратила теракт против одного из высших должностных лиц
Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт, который подготавливали украинские спецслужбы против одного из высших должностных лиц РФ. Его убийство планировалось во время визита на Троекуровское кладбище для посещения могил близких родственников, говорится в сообщении российской спецслужбы.
В ходе расследования выявлено, что для организации убийства украинские спецслужбы привлекли завербованного нелегального мигранта из Центральной Азии и двух ранее судимых россиян с наркозависимостью, которые были задержаны в Москве. Также в операции участвовал проживающий в Киеве Джалолиддин Шамсов, 1979 г. р., разыскиваемый российскими правоохранительными органами за убийство и незаконный оборот оружия.
Были изъяты средства связи с перепиской задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Signal, подтверждающей подготовку покушения. Также обнаружена замаскированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с функцией дистанционного управления и передачи данных за границу, которую планировалось использовать при совершении теракта.
Согласно информации ФСБ, Киев при поддержке западных спецслужб готовит аналогичные преступления и в других регионах России.
13 октября ФСБ сообщила, что в Москве был предотвращен теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России. По данным силовых структур, убийство готовилось украинскими спецслужбами совместно с «Исламским государством» (ИГ