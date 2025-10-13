Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ФСБ сообщила о предотвращенном в Москве теракте ИГ и спецслужб Украины

Ведомости

 

ФСБ сообщила, что в Москве был предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны России. По данным силовых структур, убийство готовилось украинскими спецслужбами совместно с «Исламским государством» (ИГ организация признана террористической и запрещена в РФ).

Задержаны четверо подозреваемых: трое граждан России и выходец из Центральной Азии – непосредственный исполнитель. «Последний был завербован в интересах украинских спецслужб функционером "Исламского государства" Саидакбаром Гуломовым», – сообщили в ФСБ. По данным российских спецслужб, именно он с территории Украины и стран Западной Европы руководил действиями исполнителя через мессенджеры. Обеспечил его деньгами, сведениями об объекте покушения, а также взрывчаткой. Гуломов объявлен в розыск в России и Узбекистане.

В ведомстве отметили, что Гуломов также причастен к убийству генерала Кириллова. Это, по их словам, подтверждает связь Киева с международными террористическими организациями. Задержанные россияне также помогали деятельности колл-центров мошенников.

Взрывчатку для теракта доставили в Россию с помощью БПЛА. Мощная бомба могла поразить людей в радиусе 70 метров в густонаселенном районе Москвы.

Глава войск радиационной, химической и биологической защиты генерал Кириллов был убит 17 декабря 2024 г. у дома на Рязанском проспекте. Обвинение в его убийстве было предъявлено четырем фигурантам: Ахмаджону Курбонову, Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву. Само убийство было квалифицированно как теракт.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь