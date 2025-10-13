ФСБ сообщила о предотвращенном в Москве теракте ИГ и спецслужб Украины
ФСБ сообщила, что в Москве был предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны России. По данным силовых структур, убийство готовилось украинскими спецслужбами совместно с «Исламским государством» (ИГ
Задержаны четверо подозреваемых: трое граждан России и выходец из Центральной Азии – непосредственный исполнитель. «Последний был завербован в интересах украинских спецслужб функционером "Исламского государства" Саидакбаром Гуломовым», – сообщили в ФСБ. По данным российских спецслужб, именно он с территории Украины и стран Западной Европы руководил действиями исполнителя через мессенджеры. Обеспечил его деньгами, сведениями об объекте покушения, а также взрывчаткой. Гуломов объявлен в розыск в России и Узбекистане.
В ведомстве отметили, что Гуломов также причастен к убийству генерала Кириллова. Это, по их словам, подтверждает связь Киева с международными террористическими организациями. Задержанные россияне также помогали деятельности колл-центров мошенников.
Взрывчатку для теракта доставили в Россию с помощью БПЛА. Мощная бомба могла поразить людей в радиусе 70 метров в густонаселенном районе Москвы.
Глава войск радиационной, химической и биологической защиты генерал Кириллов был убит 17 декабря 2024 г. у дома на Рязанском проспекте. Обвинение в его убийстве было предъявлено четырем фигурантам: Ахмаджону Курбонову, Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву. Само убийство было квалифицированно как теракт.