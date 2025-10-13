ФСБ сообщила о предотвращенном в Москве теракте ИГ и спецслужб Украины

Задержаны четверо подозреваемых: трое граждан России и выходец из Центральной Азии – непосредственный исполнитель. «Последний был завербован в интересах украинских спецслужб функционером "Исламского государства" Саидакбаром Гуломовым», – сообщили в ФСБ. По данным российских спецслужб, именно он с территории Украины и стран Западной Европы руководил действиями исполнителя через мессенджеры. Обеспечил его деньгами, сведениями об объекте покушения, а также взрывчаткой. Гуломов объявлен в розыск в России и Узбекистане.