СК завершил расследование убийства генерала Кириллова

СК завершил расследование убийства генерала КирилловаДело о теракте направлено в суд
Следственный комитет России завершил расследование дела о взрыве в Москве 17 декабря 2024 г. В результате теракта тогда погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Обвинение предъявлено четырем фигурантам: Ахмаджону Курбонову, Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, организации взрыва и по другим статьям.
По версии следствия, преступление готовилось на территории Украины. Исполнитель, Курбонов, собрал взрывное устройство из компонентов, доставленных из Польши, и привел его в действие с помощью электросамоката, когда генерал вышел из дома.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Расследование в отношении других соучастников, в том числе гражданина Украины, проживающего в ЕС, продолжается.
Взрыв, произошедший 17 декабря 2024 г. у дома на Рязанском проспекте, по словам очевидцев, прогремел в 6 часов утра. По данным ТАСС, мощность устройства оценивалась приблизительно в 300 г в тротиловом эквиваленте.
Кириллов возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты с мая 2017 г. Он неоднократно обвинял Киев в военных биоразработках и планах по созданию «грязной бомбы». Вместе с генералом погиб его помощник Илья Поликарпов. По данным ТАСС, он занимался гуманитарной помощью, в частности, передавал воинским подразделениям средства и оборудование «для безопасной деятельности в условиях боевой обстановки».