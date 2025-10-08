СК завершил расследование убийства генерала Кириллова

Кириллов возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты с мая 2017 г. Он неоднократно обвинял Киев в военных биоразработках и планах по созданию «грязной бомбы». Вместе с генералом погиб его помощник Илья Поликарпов. По данным ТАСС, он занимался гуманитарной помощью, в частности, передавал воинским подразделениям средства и оборудование «для безопасной деятельности в условиях боевой обстановки».