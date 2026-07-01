Глава Альфа-банка назвал избыточным число кредитных организаций в РФ

По словам Верхошинского, за пределами топ-20 есть «классические банки», и это вопрос времени, когда у них либо ЦБ отзовет лицензию, либо они сами уйдут из бизнеса. «Я свое мнение не поменял. Я и раньше говорил, что столько банков для российской экономики не нужно», – сказал он (цитата по ТАСС).