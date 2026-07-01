Глава Альфа-банка назвал избыточным число кредитных организаций в РФ
Нынешнее количество банков в России избыточно для экономики, заявил глава Альфа-банка Владимир Верхошинский в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.
По словам Верхошинского, за пределами топ-20 есть «классические банки», и это вопрос времени, когда у них либо ЦБ отзовет лицензию, либо они сами уйдут из бизнеса. «Я свое мнение не поменял. Я и раньше говорил, что столько банков для российской экономики не нужно», – сказал он (цитата по ТАСС).
Глава Альфа-банка также отметил, что лидеров отрасли называть классическими банками «неправильно». «Их можно называть финтехами, экосистемами, неотехплатформами, разными терминами», – пояснил он, добавив, что эти лидеры находятся «вне отраслевых категорий».
10 июня ЦБ предложил втрое повысить минимальный размер капитала банков с универсальной лицензией – с 1 млрд до 3 млрд руб., а банков с базовой лицензией – с 300 млн до 1 млрд руб. По оценке регулятора, новые требования затронут лишь небольшую часть рынка: без изменения бизнес-модели новым нормативам не смогут соответствовать банки, на которые приходится 0,2% активов сектора среди организаций с универсальной лицензией и 0,05% – среди банков с базовой лицензией.
В мае председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России уточнила, что повышение начнется в 2028 г. и будет происходить постепенно: в 2028 г. – до 1,5 млрд руб., в 2029 г. – до 2 млрд, в 2030-м – до 3 млрд. По ее оценке, банковский сектор в целом справится с новыми условиями.