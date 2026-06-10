ЦБ предложил втрое повысить требования к капиталу банков
Банк России предложил увеличить минимальный размер капитала банков с универсальной лицензией с 1 млрд до 3 млрд руб., а банков с базовой лицензией – с 300 млн до 1 млрд руб. Об этом говорится в докладе регулятора.
Центробанк отмечает, что действующие требования не пересматривались с 2018 г., тогда как масштабы банковского бизнеса значительно выросли, операции стали сложнее, а потребность в инвестициях в информационные технологии увеличилась. Новые банки, получившие лицензию после 1 января 2028 г., должны будут сразу соответствовать целевым требованиям, которые планируется установить к 2030 г.
Одновременно ЦБ рассматривает особый подход для участников банковских групп. Один из вариантов предполагает установление требования в 3 млрд руб. только для головной кредитной организации группы, без применения новых нормативов к дочерним банкам на индивидуальном уровне.
Согласно документу, подготовить необходимые изменения в закон «О банках и банковской деятельности» планируется в первой половине 2027 г., чтобы новые требования вступили в силу с 1 января 2028 г. Кроме того, Банк России готов обсуждать специальные условия для банковских объединений по модели «Альянс», если участники рынка подтвердят заинтересованность в таком формате.
5 июня в кулуарах ПМЭФа директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что большинство российских банков готовы к внедрению цифрового рубля с 1 сентября, но некоторым может потребоваться дополнительное время для завершения подготовки. По ее словам, подготовка к запуску цифрового рубля ведется уже длительное время совместно с банковским сектором.
24 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что цифровой рубль будет внедряться постепенно. По ее словам, регулятор не намерен форсировать этот процесс. Набиуллина также отмечала, что с точки зрения прозрачности платежей и защиты банковской тайны цифровой рубль не отличается от обычных безналичных расчетов. При этом новая форма национальной валюты предоставляет дополнительные возможности для контроля целевого использования внебюджетных средств.