ЦБ предложил втрое повысить требования к капиталу банков

Центробанк отмечает, что действующие требования не пересматривались с 2018 г., тогда как масштабы банковского бизнеса значительно выросли, операции стали сложнее, а потребность в инвестициях в информационные технологии увеличилась. Новые банки, получившие лицензию после 1 января 2028 г., должны будут сразу соответствовать целевым требованиям, которые планируется установить к 2030 г.