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ЦБ оценил готовность банков к запуску цифрового рубля с сентября

Ведомости

Большинство российских банков готовы к внедрению цифрового рубля с 1 сентября, но некоторым может потребоваться дополнительное время для завершения подготовки. Об этом в кулуарах ПМЭФа заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

По ее словам, подготовка к запуску цифрового рубля ведется уже длительное время совместно с банковским сектором.

«Все наши крупные банки, их 12, уже готовы и подключены», – сказала Бакина (цитата по «РИА Новости»).

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Она уточнила, что помимо системно значимых банков к проекту подключаются еще девять кредитных организаций, которые имеют статус значимых на рынке платежных услуг. Большинство из них, по словам представителя ЦБ, работают в хорошем темпе и завершают необходимые технические мероприятия.

Бакина допустила, что один – два банка могут не успеть полностью подготовиться к установленному сроку. Это связано с тем, что соответствующий статус они получили лишь по итогам анализа деятельности за 2025 г. и объективно нуждаются в большем времени для настройки инфраструктуры.

24 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что цифровой рубль будет внедряться постепенно. По ее словам, регулятор не намерен форсировать этот процесс. Набиуллина также отмечала, что с точки зрения прозрачности платежей и защиты банковской тайны цифровой рубль не отличается от обычных безналичных расчетов. При этом новая форма национальной валюты предоставляет дополнительные возможности для контроля целевого использования внебюджетных средств.

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