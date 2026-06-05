ЦБ оценил готовность банков к запуску цифрового рубля с сентября

Бакина допустила, что один – два банка могут не успеть полностью подготовиться к установленному сроку. Это связано с тем, что соответствующий статус они получили лишь по итогам анализа деятельности за 2025 г. и объективно нуждаются в большем времени для настройки инфраструктуры.