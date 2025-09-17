В России впервые выплатили зарплату в цифровых рублях
Казначейство России впервые осуществило платеж в цифровых рублях в качестве заработной платы. Цифровая валюта поступила на счет сотрудника, замещающего одну из госдолжностей в РФ, говорится в материалах на сайте Минфина России.
В ведомстве отметили, что с 1 января 2026 г. в России будет обеспечена возможность проводить операции с помощью цифрового рубля. Валюту начнут использовать при перечислениях в бюджеты бюджетной системы РФ, а также при направлении различных выплат от государства.
При этом цифровой рубль станет валютой для проведения операций только при желании получателей, подчеркнули в Минфине России.
1 сентября протестировали оплату с помощью цифрового рубля банк ВТБ и аэропорт «Пулково». Операция прошла через POS-терминал, на котором был сгенерирован универсальный платежный QR-код с возможностью выбора способа расчета, включая Систему быстрых платежей (СБП). Клиент аэропорта после сканирования кода указал цифровой рубль для оплаты. Транзакция была успешно завершена, клиент получил чек.
15 августа Кремль опубликовал перечень поручений президента РФ Владимира Путина после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 г. Среди них было указание для Банка России, в соответствии с которым регулятор должен обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля и докладывать о реализации этапов перехода каждые полгода.