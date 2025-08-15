Путин утвердил 15 поручений по итогам ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025 прошел с 18 по 21 июня. В форуме приняли участие около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. Главная тема этого года – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Традиционно президент РФ выступил на пленарной сессии, где озвучил поручения.