Путин утвердил 15 поручений по итогам ПМЭФ-2025

Путин утвердил 15 поручений по итогам ПМЭФ-2025Среди них – разработка плана структурных изменений в экономике
Кремль опубликовал перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего в июне 2025 г.
Всего в списке – 15 поручений. Правительству России до 1 октября поручено разработать и утвердить план структурных изменений в российской экономике по направлениям:
изменения структуры занятости и структуры потребления,
повышения качества инвестиционного климата и уровня технологического развития российской экономики,
трансформации структуры и формирования нового качества внешней торговли,
повышения эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности.
Кабмин также должен разработать предложения по созданию новой национальной модели торговой деятельности в части розничной сетевой торговли в условиях развития платформенной экономики. Центробанк, вместе с тем, должен обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля и докладывать о реализации этапов перехода каждые полгода.
Президент поручил правительству и ВЭБ.РФ представить предложения по развитию формата международного взаимодействия. Также правительство должно организовать учет результатов эффективности вузов и колледжей на основе числа студентов, которые нашли работу.
ПМЭФ-2025 прошел с 18 по 21 июня. В форуме приняли участие около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. Главная тема этого года – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Традиционно президент РФ выступил на пленарной сессии, где озвучил поручения.
Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков рассказывал, что на ПМЭФ было подписано 1060 соглашений на 6,3 трлн руб. На форуме было проведено 24 бизнес-диалога с ключевыми странами, в частности между Россией и США. На ПМЭФ направили свои делегации более 140 дружественных и недружественных стран.