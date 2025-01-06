Стратегию пространственного развития до 2030 года утвердили в России

Стратегию пространственного развития до 2030 года утвердили в РоссииРеализация инвестпроектов в опорных населенных пунктах поможет достижению национальных целей
Правительство РФ утвердило новую Стратегию пространственного развития до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.
В документе отражены такие задачи, как формирование сбалансированной системы пространственного развития для достижения национальных целей, поиск оптимальных форм территориальной организации экономики, развитие опорных населенных пунктов, образующих инфраструктурный и экономический каркас страны, говорится в сообщении правительства.
Одним из нововведений стратегии стало создание единого перечня опорных населенных пунктов, развитие которых поможет достижению национальных целей развития, определенных майскими указами президента России Владимира Путина в 2024 г. В список включены городские агломерации, административные центры, а также города, где воплощаются новые инвестпроекты, существенно влияющие на развитие экономики. Кроме того, в перечень вошли города, жители которых заняты в обеспечении нацбезопасности и обслуживании критически важной инфраструктуры. В списке также значатся населенные пункты, в том числе сельские, которые выполняют роль опорных центров. В таких местах сосредоточены медучреждения, образовательные заведения, вузы и культурные объекты, удовлетворяющие потребности жителей близлежащих территорий.
Отмечается, что для Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны особое значение имеет укрепление международных торговых отношений. Задача предполагает повышение эффективности использования Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, развитие Северного морского пути, портов на тихоокеанском побережье и строительство дорог, соединяющих эти порты с логистическими центрами. Создание аэродромов и расширение авиасообщения позволит повысить связанность Дальнего Востока с другими регионами и станет дополнительным импульсом для развития туризма, включая международный. Внимание также будет уделено промышленной кооперации с дружественными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе на международных территориях опережающего развития в приграничных районах Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.
Одним из ключевых направлений пространственного развития новых регионов является их дальнейшая интеграция в общую экономическую структуру страны. К 2028 г. планируется сформировать единое экономическое пространство Приазовья, что будет достигнуто за счет улучшения транспортной связанности Крыма и Севастополя с новыми регионами, а также Краснодарским краем, Белгородской, Воронежской и Ростовской областями. Кроме того, стратегия предполагает сокращение нехватки кадров, реализацию инвестпроектов в угольной промышленности и развитие туристско-рекреационного кластера Приазовья.
Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что при разработке стратегии были учтены предложения регионов, Совета Федерации, Госдумы и экспертов. По его словам, для властей важно повысить самостоятельность регионов в решении задач социально-экономического развития за счет роста собственных доходов их бюджетов.
«Большое внимание будет уделено развитию социальной, энергетической, коммунальной, транспортной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Эта работа станет основополагающим элементом реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», – сказал Хуснуллин.
Минэкономразвития и другие заинтересованные органы власти представят план мероприятий по реализации стратегии в течение трех месяцев.