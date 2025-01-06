Стратегию пространственного развития до 2030 года утвердили в России

Одним из нововведений стратегии стало создание единого перечня опорных населенных пунктов, развитие которых поможет достижению национальных целей развития, определенных майскими указами президента России Владимира Путина в 2024 г. В список включены городские агломерации, административные центры, а также города, где воплощаются новые инвестпроекты, существенно влияющие на развитие экономики. Кроме того, в перечень вошли города, жители которых заняты в обеспечении нацбезопасности и обслуживании критически важной инфраструктуры. В списке также значатся населенные пункты, в том числе сельские, которые выполняют роль опорных центров. В таких местах сосредоточены медучреждения, образовательные заведения, вузы и культурные объекты, удовлетворяющие потребности жителей близлежащих территорий.