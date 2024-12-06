Владимир Путин обсудил, на что власти направят 53 трлн рублей

Владимир Путин обсудил, на что власти направят 53 трлн рублейНа Совете по стратегическому развитию президент рассказал о новых подходах к нацпроектам
Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию высказал свои пожелания правительству по нацпроектам. Премьер-министр Михаил Мишустин представил 19 нацпроектов на 2025–2030 гг. А мэр Москвы Сергей Собянин высказал замечания регионов, касающиеся прежде всего доведения субсидий до субъектов Федерации
Президент провел 5 декабря заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. На нем, судя по составу, присутствовали практически все, кто отвечает за принятие решений в области экономического развития страны и за их реализацию. На совещании бросалось в глаза отсутствие спикера Госдумы Вячеслава Володина, но уже вечером пресс-служба Госдумы прояснила: он заболел коронавирусом. Из-за этого, вероятно, и отменилась поездка думской делегации в Индию.
Что сделано
Присутствующим участникам мероприятия Путин рассказал, как были реализованы некоторые из нацпроектов за последние шесть лет. К примеру, в ходе программы обновления городов, сел и поселков страны было благоустроено почти 95 000 общественных и дворовых территорий. Лучше стала дорожная сеть страны, сказал Путин. По его словам, по итогам 2024 г. 85% дорог в крупнейших агломерациях «должны соответствовать нормативным требованиям», а региональные автотрассы должны соответствовать нормативам до 50% – по факту эта цифра будет 54%. В рамках нацпроекта «Экология» в 60 регионах ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде, в том числе 157 крупных свалок. При этом Путин отметил, что «сделать тут еще нужно гораздо больше, чем сделано».
В сфере здравоохранения идет модернизация первичного звена, построено более 1000 поликлиник, закуплено 174 000 единиц медоборудования, а в селах и малых городах построено и отремонтировано 10 000 ФАПов, врачебных амбулаторий. В рамках нацпроекта «Демография» создано 246 000 новых мест в яслях, построено почти 1700 детских садов. В образовании с 2019 г. введено 1400 школ, где учится 850 000 школьников, до конца года будет введено еще 150 школ на 100 000 учебных мест.
Также Путин отметил, что сейчас доля рейсов, которые проходят не через Москву, составляет 50%, добавив, что тут заметен прогресс. Но он сказал, что в будущих нацпроектах не прописано увеличение доли таких рейсов и, несмотря на ситуацию с российским авиапарком, этот вопрос надо решать. Путин подчеркнул, что нужно поддерживать и темпы инфраструктурного строительства.
Президент попросил Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 г., «сделать соответствующие выводы и рекомендации», которые бы правительство могло учесть при реализации новых нацпроектов.
Нацпроекты под елочку
Говорил Путин и о новых нацпроектах до 2030 г. По его словам, их целевые показатели должны быть объективными, основываться на реальном положении дел и сохранять преемственность с прошлыми нацпроектами.
Президент предложил, чтобы в дальнейшем изменения в нацпроекты вносились на заседании совета. «Руководствоваться нужно не бюрократической логикой – понизить ориентиры, чтобы упростить нам самим для себя работу, а потом отчитаться, ну вот не нужно этого делать. Это недопустимо», – подчеркнул глава государства.
Расходы на нацпроекты станут приоритетами федерального бюджета на предстоящие годы, поэтому должно обеспечиваться финансирование, отметил президент. По его словам, правительство должно доработать оставшиеся вопросы до конца декабря, а при необходимости продолжить работу и на новогодних праздниках, чтобы не сорвать реализацию нацпроектов в начале 2025 г.
«Мы договорились, что новые нацпроекты будут подготовлены к 1 сентября, т. е. до того, как сверстан федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации. К сожалению, эта работа несколько затянулась, не получилось в полной мере синхронизировать, увязать друг с другом бюджетный процесс и составление нацпроектов», – сказал Путин. По его словам, пока в регионах нет понимания, в какие сроки и в каких объемах будут выделены средства, и нельзя допустить, чтобы работа забуксовала. Он предложил в июне 2025 г. на следующем совете оценить начало реализации нацпроектов.
Кто участвовал в Совете
В совете приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, члены правительства, руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, помощники президента, полпреды, руководство Счетной палаты, ВЭБ.РФ, «Росатома», «Сбера», различных общественных организаций – РСПП, Народного фронта, АСИ и др. Также в заседании совета участвовали руководители 17 комиссий Госсовета, которые возглавляют губернаторы.
Путин подчеркнул, что мнение граждан при реализации нацпроектов имеет ключевую роль. Он привел данные социологии по тому, что люди видят по прошлым нацпроектам. Наиболее заметные результаты люди видят в сфере дошкольного образования – доступности яслей и детсадов, ремонта и строительства дорог, повышения удобства госуслуг. Что касается отстающих направлений, то это уровень медпомощи, доступности жилья и создание условий, чтобы в семьях рождалось больше детей, сказал Путин. При этом президент отметил, что за последние годы были введены рекордные объемы стройки недвижимости, но людей волнует недоступность жилья.
Национальные проекты не носят отраслевой или ведомственный характер, а должны приносить комплексный эффект для развития страны, сказал Путин. Он подчеркнул роль РАН, институтов развития и деловых объединений в реализации нацпроектов. Поэтому президент предложил создать рабочую группу в рамках совета по координации действий институтов развития с реализацией нацпроектов. Возглавить эту группу должен глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а войдет в нее финансово-экономический блок правительства.
53 трлн на нацпроекты
После президента выступил председатель правительства Михаил Мишустин, который сказал, что Белый дом подготовил паспорта 19 национальных проектов. Он представил их на заседании совета. До конца 2030 г. на их реализацию направят свыше 40 трлн руб. из бюджета и не менее 13 трлн руб. внебюджетных средств. «В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку правительство все необходимые средства для этого предусмотрело», – сказал, в свою очередь, Мишустин.
Три новых нацпроекта направлено на достижение цели национального развития – сбережение народа: «Семья» (на него будет выделено 17 трлн руб. до 2030 г.), «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети». Нацпроекты «Инфраструктура для жизни» и «Экологическое благополучие» нацелены на создание комфортной и безопасной среды. Четыре нацпроекта связано с развитием экономики: «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Эффективная транспортная система», «Международная кооперация и экспорт». Еще два нацпроекта, про которые сказал Мишустин, – «Кадры» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Позиция официальной общественности
Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов привел свою статистику по тому, как граждане оценивают реализацию нацпроектов. Народный фронт занимается мониторингом нацпроектов. По его словам, пять сфер, в которых будут наибольшие изменения, – цифровизация госуслуг, состояние дорог, благоустройство городской среды, поддержка семьи и детства и внутренний туризм. Среди проблемных тем он назвал качество управления жилищным фондом, качество школьного образования, лекарственное обеспечение граждан, а также доплаты за детский спорт. Также он сказал о проблемах, которые следует избежать при реализации новых нацпроектов: затягивание сроков и качества работ на стройках, недостаточный объем средств для содержания построенных объектов у муниципалитетов, высокая нагрузка на учителей, врачей и госслужащих.
Больше всего нацпроектов связано с достижением технологического лидерства: «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Новые технологии сбережения здоровья», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые атомные и энергетические технологии», «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» и «Беспилотные авиационные системы».
Все нацпроекты готовы к утверждению, заявил Мишустин. Поскольку их число выросло, то это дополнительная нагрузка на регионы и этот вопрос правительство готово обсудить с губернаторами, отметил он. «Также своевременно должны быть заключены соглашения с российскими субъектами, в том числе о предоставлении финансирования. Проекты таких документов в регионы направлены, необходимые поручения руководителям нацпроектов на федеральном уровне даны», – сказал премьер, добавив, что работа по новым нацпроектам в полном объеме начнется с января 2025 г.
Голос регионов
Мэр Москвы, председатель комиссии Госсовета «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин напомнил, что несколько дней назад был подписан указ об оценке эффективности губернаторов и сейчас идет работа над утверждением методики этих показателей, которая должна быть закончена к концу января. Регионы активно участвовали в разработке нацпроектов, «в значительной степени» сегодня эта работа завершена, отметил Собянин. Но он подчеркнул, что разные комиссии высказали ряд предложений и главное из них – недостаточность финансирования регионов по отдельным направлениям нацпроектов.
«На будущее предлагаем нормативно закрепить и реально соблюдать правило, по которому сформированное распределение объемов софинансирования мероприятий нацпроектов доводится до регионов не позднее августа предшествующего года, – подчеркнул Собянин. – Это позволит регионам в плановом порядке формировать и, главное, исполнять свои бюджеты, тем самым более эффективно решать задачи национальных проектов». По его словам, сейчас идет процесс заключения соглашений между федеральными и региональными органами власти по реализации обновленных нацпроектов – они должны быть подписаны до конца года. Поэтому важной задачей остается разработка методик расчета показателей нацпроектов для регионов. Собянин рекомендовал завершить эту работу в ближайшие месяцы.
Также Собянин отдельно остановился на нацпроекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства», по которому предполагается разработка большого числа федеральных цифровых платформ и систем (с приоритетом на портал «Госуслуги»), в том числе дублирующих региональные. По мнению мэра Москвы, логика правительства понятна, но собственные цифровые платформы для регионов являются «важнейшим управленческим инструментом, который обеспечивает функционирование критически важных отраслей здравоохранения, образования, ЖКХ и ряда других». Поэтому он предложил сохранить использование региональных платформ и проработать техническую возможность обмена информацией между «Госуслугами» и региональными порталами.
Собянин высказал еще несколько пожеланий. К примеру, предусмотреть больше времени для рассмотрения проектов решений и документов, которые комиссии Госсовета готовят вместе с правительством. Также нужно увязать нацпроекты со стратегией пространственного развития страны, разработку последней сейчас правительство завершает.
Правительство обещает успеть
После этого Мишустин пояснил, что правительство сделало все возможное, чтобы к сентябрю были доведены субсидии регионам в рамках нацпроектов. «Однако во время сложнейшего бюджетного процесса в периоде, когда у нас были беспрецедентные санкции, надо было принять огромное количество нюансов, изменений, поправок. Их было более 1000. 100 отклонили, 900 приняли совместно с парламентом на несколько триллионов рублей», – сказал премьер. По его словам, сейчас распределение трансфертов регионам осуществлено и стоит задача заключить соглашения с регионами, что будет сделано в декабре: на 2025 г. надо довести 1 трлн 93 млрд руб. – это 83 субсидии. «Отсутствие правил предоставления субсидий – основная проблема. Коллеги это знают», – отметил Мишустин, подчеркнув, что работу нужно завершить к 1 января.
Президент подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» 7 мая этого года. Основные предложения по новым нацпроектам президент сформулировал в своем февральском послании Федеральному собранию. В указе Путина сформулировано семь национальных целей до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.: сохранение населения, укрепление здоровья людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека; комфортная среда; экологическое благополучие; устойчивая экономика; технологическое лидерство и цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и соцсферы. По каждой из национальных целей были сформулированы основные показатели, которых нужно достичь к 2030 и 2036 гг.