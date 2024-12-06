Владимир Путин обсудил, на что власти направят 53 трлн рублей

Присутствующим участникам мероприятия Путин рассказал, как были реализованы некоторые из нацпроектов за последние шесть лет. К примеру, в ходе программы обновления городов, сел и поселков страны было благоустроено почти 95 000 общественных и дворовых территорий. Лучше стала дорожная сеть страны, сказал Путин. По его словам, по итогам 2024 г. 85% дорог в крупнейших агломерациях «должны соответствовать нормативным требованиям», а региональные автотрассы должны соответствовать нормативам до 50% – по факту эта цифра будет 54%. В рамках нацпроекта «Экология» в 60 регионах ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде, в том числе 157 крупных свалок. При этом Путин отметил, что «сделать тут еще нужно гораздо больше, чем сделано».