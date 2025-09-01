ВТБ и «Пулково» протестировали оплату цифровыми рублями

Оплата осуществлялась через POS-терминал, на котором был сгенерирован универсальный платежный QR-код с возможностью выбора способа расчета, включая Систему быстрых платежей (СБП). Клиент отсканировал код камерой смартфона, выбрал цифровой рубль в приложении банка и завершил транзакцию. После подтверждения на терминале появилась отметка об успешной оплате, а клиент получил чек.