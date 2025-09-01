ВТБ и «Пулково» протестировали оплату цифровыми рублями
Таким образом, «Пулково» стал первым аэропортом в России, внедрившим расчеты в цифровой национальной валюте в качестве альтернативного способа оплаты услуг.
Оплата осуществлялась через POS-терминал, на котором был сгенерирован универсальный платежный QR-код с возможностью выбора способа расчета, включая Систему быстрых платежей (СБП). Клиент отсканировал код камерой смартфона, выбрал цифровой рубль в приложении банка и завершил транзакцию. После подтверждения на терминале появилась отметка об успешной оплате, а клиент получил чек.
15 августа Кремль опубликовал перечень поручений президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 г. В частности, ЦБ должен обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля и докладывать о реализации этапов перехода каждые полгода.