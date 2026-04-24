Набиуллина: ЦБ не будет форсировать распространение цифрового рубля

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которая будет выпускаться Центробанком и храниться на специальных цифровых кошельках на платформе регулятора. В пилотном проекте участвуют 26 банков, включая «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, Газпромбанк и другие. С 1 сентября все системно значимые банки должны будут обеспечить возможность приема и открытия цифровых кошельков для граждан на платформе Банка России. Физические лица смогут открыть цифровой кошелек в своём мобильном банке и конвертировать в него рубли со своего счета без потери суммы (в соотношении 1:1). На цифровые рубли не будут начисляться проценты.