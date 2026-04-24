CNY Бирж.10,979-0,83%BISVP10,31-0,67%CHKZ16 900+1,81%IMOEX2 736,86-1,25%RTSI1 141,54-2,15%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,5-0,7%
Набиуллина: ЦБ не будет форсировать распространение цифрового рубля

Ведомости

Цифровой рубль будет постепенно входить в обиход, но форсировать этот процесс в ЦБ не собираются, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

Набиуллина отметила, что о новой национальной валюте распространяется много мифов, в том числе и о контроле за платежами граждан. «С точки зрения прозрачности платежей, защиты банковской тайны, цифровой рубль ничем не отличается от безналичных рублей», – добавила она. По словам главы ЦБ, отличие цифрового рубля от безналичных расчетов невелико. «Единственное отличие цифрового рубля в большем количестве возможностей более эффективно контролировать целевые расходы внебюджетных средств», – пояснила Набиуллина.

Она также напомнила, что естественное недоверие ко всему новому было и при внедрении системы быстрых платежей (СБП), но со временем сервис стал востребованным среди населения. В планах ЦБ – более активно разъяснять гражданам преимущества и возможности цифрового рубля.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которая будет выпускаться Центробанком и храниться на специальных цифровых кошельках на платформе регулятора. В пилотном проекте участвуют 26 банков, включая «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, Газпромбанк и другие. С 1 сентября все системно значимые банки должны будут обеспечить возможность приема и открытия цифровых кошельков для граждан на платформе Банка России. Физические лица смогут открыть цифровой кошелек в своём мобильном банке и конвертировать в него рубли со своего счета без потери суммы (в соотношении 1:1). На цифровые рубли не будут начисляться проценты.

Массовое внедрение цифрового рубля запланировано также на 1 сентября, при этом для граждан использование новой национальной валюты останется добровольным, для крупных банков и торговых предприятий (с выручкой за предыдущий год свыше 120 млн руб.) – обязательным в части приема денежных средств.

