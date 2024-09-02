Что такое цифровой рубль и как им воспользоваться

Но в использовании новой формы нацвалюты гражданами и бизнесом есть несколько подводных камней, отмечает Войлуков. Во-первых, чтобы проводить операции, почти все должны открыть свои цифровые кошельки, потому что если круг пользователей будет сильно ограничен, то использование цифрового рубля теряет смысл, поясняет эксперт. Во-вторых, до сих пор не во всех регионах и городах России есть интернет или прием банковских карт. Даже в мегаполисах в некоторых магазинах бывают проблемы с мобильной связью, рассуждает Войлуков. В-третьих, надо смотреть на экономическую выгоду от использования цифровых рублей для каждого конкретного пользователя, продолжает он. В случае с физлицами ситуация понятна: они могут бесплатно пополнять свои кошельки, совершать переводы и оплачивать покупки. Но для юрлиц не работает такая прямая математика, отмечает Войлуков. Несмотря на то что платежи между компаниями действительно станут дешевле, необходимо помнить, что банки предоставляют предпринимателям комплексное обслуживание, и если кредитные организации увидят, что юрлица массово переходят на цифровые рубли, то могут, например, поднять стоимость обслуживания, снизить депозитные и поднять кредитные ставки, рассуждает Войлуков. Поэтому пока непонятно выиграют ли юрлица от использования цифрового рубля, констатирует он.