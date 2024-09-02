Что такое цифровой рубль и как им воспользоваться

Что такое цифровой рубль и как им воспользоватьсяЭто форма национальной валюты наравне с наличными и безналичными рублями
Цифровой рубль – это цифровая форма российской национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к существующим формам денег. В итоге у рубля официально будут три равнозначные формы: наличная (банкноты и монеты в кошельках), безналичная (деньги на счетах в банках) и цифровая.
Выпускать цифровые рубли будет непосредственно ЦБ на специальной платформе. При этом Банк России лично отвечает за открытие, приостановку и закрытие цифровых счетов, а также самостоятельно проводит операции с цифровым рублем на платформе, контролирует соблюдение ее правил.
Платформа цифрового рубля ЦБ будет работать круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме реального времени.
У цифрового рубля не будет своего отдельного курса, так как он эквивалентен наличным и безналичным: 1 рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль.
Использование цифровых рублей будет полностью добровольным, то есть человек и организация смогут пользоваться ими на свое усмотрение и по своему желанию – наряду с наличными и безналичными.
Отличие цифрового рубля от безналичных средств и криптовалюты
Для пользователя цифровой рубль будет очень сильно напоминать безналичные деньги, но формально контрагентом по договору будет являться ЦБ, отмечает гендиректор юрбюро Sagrada Legal Олег Ушаков. В то же время, отношения пользователей с Банком России как оператором платформы цифрового рубля будут все равно строиться во многом при посредничестве кредитных организаций, говорит он.
Основным отличием цифрового рубля от привычного всем безналичного рубля является тот факт, что он представляет собой прямое обязательство ЦБ, рассуждает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Акулинкин. По обязательствам безналичного рубля отвечает коммерческий банк, а значит, при его банкротстве можно потерять свои средства, поясняет он. Но в случае с цифровым рублем получается, что для обычных граждан он надежнее, констатирует Акулинкин.
Цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования, поэтому проценты по цифровому рублю начисляться не будут, добавляет Ушаков. Также по операциям с цифровыми рублями не будет начисляться кешбэк.
Все операции с цифровым рублем для граждан являются бесплатными, а для бизнеса – с минимальной комиссией.
Важно также понимать, что цифровой рубль не является криптовалютой. У криптовалюты нет единого эмитента и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней. При этом цифровой рубль – это национальное денежное средство, форма национальной валюты, и ее выпуском занимается Банк России.
Как пользоваться цифровым рублем
Храниться новая форма нацвалюты будет на цифровых счетах граждан и организаций, открытых на платформе цифрового. Один пользователь сможет открыть только один цифровой кошелек через через привычное банковское приложение или интернет-банк. При этом сам кошелек будет находиться на платформе Банка России и не будет привязан к какому-то конкретному банку.
Получить цифровые рубли можно как за безналичные, так и наличные рубли. В первом случае нужно перевести безналичные средства с банковского счета на цифровой кошелек в соотношении один к одному. То есть клиенту необходимо через привычное мобильное приложение банка зайти в цифровой кошелек и провести нужную операцию через функцию «Пополнить».
Также цифровой кошелек можно пополнить наличными, но для этого нужно будет положить их на свой банковский счет через банкомат или кассу, а потом обменять на цифровые рубли, пополнив цифровой кошелек с банковского счета через привычное мобильное приложение.
Если нужно снять деньги с цифрового кошелька, то сначала их следует перевести на собственный счет в банке. Это также можно сделать через привычное мобильное приложение, а затем снять наличные в банкомате или кассе банка.
Ни за одну из этих операций комиссия с клиента не взимается.
Цифровые рубли можно будет использовать для переводов и оплаты товаров и услуг. Для перевода пользователю нужно будет войти в свой цифровой кошелек через привычное мобильное приложение своего банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, а затем ввести сумму и подтвердить перевод. По заверению ЦБ, деньги мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя.
Для оплаты покупок необходимо будет с помощью смартфона считать QR-код и выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль, а затем подтвердить платеж. В перспективе цифровыми рублями также можно будет расплачиваться с помощью бесконтактной технологии NFC, которая позволяет совершать оплату, прикладывая телефон к терминалу.
Кому и зачем нужен цифровой рубль
ЦБ видит преимущества использования цифрового рубля как для граждан и бизнеса, так и для финансового рынка и государства в целом.
Среди положительных моментов для населения и предпринимателей Центробанк выделяет следующие:
1. Доступ к цифровому кошельку через любой банк, в котором обслуживается пользователь.
2. Операции с цифровым рублем будут проходить по единым тарифам, что позволит снизить издержки на их проведение.
3. В перспективе появится возможность использовать цифровые рубли без доступа к интернету.
4. Высокий уровень сохранности и безопасности денежных средств.
5. Расширение линейки инновационных продуктов и сервисов.
6. Улучшение условий клиентского обслуживания.
В то же время регулятор видит такие преимуществ для финансового рынка:
1. Повышение конкуренции на финансовом рынке.
2. Создание инновационных финансовых продуктов и сервисов, например, смарт-контрактов.
3. Развитие новой платежной инфраструктуры.
С точки зрения государства Центробанк выделяет следующие положительные стороны цифрового рубля:
1. Снижение издержек на администрирование бюджетных платежей.
2. Потенциал для упрощения проведения трансграничных платежей
В действительности можно выделить две основные категории, кому может быть полезен и интересен цифровой рубль, говорит независимый эксперт, МВА-профессор бизнес-практик по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. Первая их них – это государство и госструктуры, которые выделяют финансирование и субсидирование на целевые проекты или соцвыплаты. Использование цифрового рубля для этих целей позволяет легче и быстрее контролировать и администрировать денежные средства, поясняет он. К тому же, за счет проведения всех операций через платформу ЦБ и под его контролем уменьшаются шансы вывода денег «на сторону» и использование их не по назначению, добавляет Войлуков.
Вторая категория, кому может быть интересна третья форма нацвалюты, – граждане и предприниматели с точки зрения удешевления расчетных операций, продолжает Войлуков. Цифровой рубль задумывался как инструмент использования в смарт-контрактах, на текущем этапе этот функционал пока не реализован, поэтому пока основным преимуществом цифрового рубля можно считать самый дешевый и быстрый способ осуществления платежей внутри страны, согласен Акулинкин.
Но в использовании новой формы нацвалюты гражданами и бизнесом есть несколько подводных камней, отмечает Войлуков. Во-первых, чтобы проводить операции, почти все должны открыть свои цифровые кошельки, потому что если круг пользователей будет сильно ограничен, то использование цифрового рубля теряет смысл, поясняет эксперт. Во-вторых, до сих пор не во всех регионах и городах России есть интернет или прием банковских карт. Даже в мегаполисах в некоторых магазинах бывают проблемы с мобильной связью, рассуждает Войлуков. В-третьих, надо смотреть на экономическую выгоду от использования цифровых рублей для каждого конкретного пользователя, продолжает он. В случае с физлицами ситуация понятна: они могут бесплатно пополнять свои кошельки, совершать переводы и оплачивать покупки. Но для юрлиц не работает такая прямая математика, отмечает Войлуков. Несмотря на то что платежи между компаниями действительно станут дешевле, необходимо помнить, что банки предоставляют предпринимателям комплексное обслуживание, и если кредитные организации увидят, что юрлица массово переходят на цифровые рубли, то могут, например, поднять стоимость обслуживания, снизить депозитные и поднять кредитные ставки, рассуждает Войлуков. Поэтому пока непонятно выиграют ли юрлица от использования цифрового рубля, констатирует он.
При этом далеко не всем на самом деле нужны цифровые рубли, продолжает Войлуков. Если говорить о совсем небольшом бизнесе или если человек продает где-то выращенные самостоятельно овощи и фрукты, проще и быстрее будет использовать наличные деньги, а не выполнять дополнительные манипуляции для переводов в цифровых рублях, приводит он пример. Тем более далеко не все даже имеют смартфон, добавляет Войлуков. Поэтому массового использования цифрового рубля эксперт не ожидает: часть населения и компаний перейдут на цифровой рубль, но не все 100%, и даже через 10 лет вряд ли им будут пользоваться даже 50% граждан и бизнеса.
По мнению Ушакова, цифровой рубль может стать особенно востребованным при расчетах в сделках с цифровыми финансовыми активами. Потенциально исполнение таких сделок может стать моментальным, при этом отпадет необходимость использования номинальных счетов, поясняет он.
Цифровой рубль в трансграничных платежах
Пилоты по использованию цифровых валют центральных банков для осуществления трансграничных расчетов активно проводятся многими странами, включая Китайскую Народную Республику и Объединенные Арабские Эмираты, говорит Акулинкин. Но на текущий момент ни один из подобных проектов не может похвастаться решением задачи на глобальном уровне, констатирует он. Поэтому Акулинкин предполагает, что для реализации функционал трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля потребуется еще как минимум 5-7 лет.
Но Войлуков видит в этом вопросе для России не технологическую проблему, а политическую: в современных реалиях иностранному банку может быть все равно, каким именно способом поступили денежные средства, важно, что они поступили от российского бизнеса. Если заграничный банк не боится санкций, то он примет перевод из России в любом случае, добавляет он.
Еще одной проблемой для использования цифрового рубля в трансграничных платежах является необходимость регистрации на платформе ЦБ, то есть иностранная компания или банк должны прийти в Россию и открыть цифровой кошелек на площадке Центробанка, продолжает Войлуков. Но они вряд ли пойдут на такой шаг, сомневается он. К тому же, такие иностранные банки и компании будут находиться под угрозой санкций, добавляет Ушаков.
Как проходит внедрение цифрового рубля
Разработку цифрового рубля Банк России начал в 2020 г., а с 1 августа 2023 г. заработал закон о его внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наравне с наличной и безналичной. С принятием закона начался первый этап пилотирования операций с реальными цифровыми рублями с привлечением 22 компаний и около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков: ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Совкомбанка, Росбанка, банка Дом.РФ, «Синары», «Ингосстрах банка», Транскапиталбанка, «МТС банка» и «Ак Барса». Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и оплату товаров и услуг.
С 1 сентября стартует новый этап тестирования операций с реальными цифровыми рублями: количество участников-физлиц вырастет до 9000, а юрлиц – до 1200. Пока операции с цифровой национальной валютой будут доступны клиентам тех же 12 банков, которые участвуют в пилотировании с самого начала, но в дальнейшем этот список будет дополняться. В перечне банков, планирующих присоединиться к пилоту, указаны 19 кредитных организаций, в том числе Сбербанк, Т-банк, Россельхозбанк, банки «Точка», «Русский стандарт» и другие. На втором этапе теста участникам станут доступны оплата по динамическому QR-коду, а также переводы между компаниями.
ЦБ планирует запустить цифровой рубль в массовый оборот не ранее 2025 г.