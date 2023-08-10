Когда и как начнет работать цифровой рубль в России

Когда и как начнет работать цифровой рубль в РоссииЦБ начнет первые реальные операции 15 августа в 11 городах
Цифровой рубль ЦБ начнет проверять на реальных операциях уже с 15 августа и введет в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования. Об этом на конференции, посвященной старту пилота, рассказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. В пилоте будут участвовать порядка 600 граждан и 30 торговых точек в 11 городах России. Но через месяц-два регулятор планирует расширить количество участников. На первом этапе будут тестироваться открытие цифровых кошельков банкам и их клиентам – гражданам и компаниям, переводы между клиентами и оплата в торговых точках по QR-коду.
К тестированию новой формы нацвалюты допущены 13 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк, МТС-банк и «Киви банк». Изначально в первую группу предварительного тестирования входило 15 банков: из списка пропали Сбербанк и «Тинькофф банк» (их представители не ответили на запрос «Ведомостей»). В следующем году к пилоту присоединится вторая группа из 16 банков.
Введение цифрового рубля в оборот произойдет только при условии успешного завершения «пилотирования всех сценариев операций». Регулятор рассчитывает, что начиная с 2025 г. новой формой национальной валюты смогут активно пользоваться граждане и бизнес, «естественно, по своему желанию», отметила Скоробогатова. Также она ответила на ряд вопросов о цифровом рубле: зачем он нужен и кому, сколько будет стоить, как будет проходить пилот, какие мифы вокруг новой формы валюты появились.
Отличие цифового рубля от безналичного и наличного
Разработку цифрового рубля Банк России начал в 2020 г., а с 1 августа 2023 г. заработал закон о его внедрении в качестве третьей формы национальной валюты наравне с наличной и безналичной. Сравнивать криптовалюты с цифровым рублем нельзя, пояснял ЦБ: у «крипты» нет единого эмитента и единого центра, который нес бы обязательства по ней. Эмитентом цифрового рубля выступает Банк России, который будет выпускать его на собственной платформе так же, как в настоящее время выпускает бумажные и металлические деньги.
Новым законом цифровой рубль приравнивается как к наличным, так и безналичным деньгам. Разница лишь в том, что безналичные рубли хранятся на счетах в банке, а цифровые будут находиться на платформе ЦБ, доступ к которой граждане могут получить бесплатно через привычное мобильное приложение любого банка, в котором они являются клиентами.
Дополнительного курса у цифрового рубля к привычному гражданам рублю нет, пояснял не раз представитель ЦБ: один цифровой рубль равен одному обычному.
Платформа цифрового рубля
Счета на платформе смогут открыть физлица, юрлица и ИП – но только один кошелек на одного пользователя. При этом граждане и индивидуальные предприниматели для открытия кошелька должны будут иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».
Открыть кошелек можно будет через банковское приложение (они являются посредниками). Банк России самостоятельно будет открывать, приостанавливать и закрывать цифровые счета, проводить операции с цифровым рублем на платформе, контролировать соблюдение ее правил. ЦБ планирует установить лимит для пополнения цифрового кошелька со своего банковского счета суммой в 300 000 руб. в месяц, напомнила Скоробогатова.
Платформа цифрового рубля ЦБ будет работать круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме реального времени.
Что можно сделать с цифровыми рублями
Цифровой рубль станет еще одним инструментом для переводов и платежей, поэтому в нем нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в кошельках начисляться не будут. Пользователи платформы смогут переводить цифровые рубли, пополнять кошелек с собственного банковского счета, а также выводить средства с цифрового счета на обычный. В торговых точках через цифровые рубли можно будет платить по QR-коду.
Для граждан все операции с цифровыми рублями будут абсолютно бесплатными и не привязанными к тарифам конкретных банков. Для бизнеса тарифы будут в разы меньше эквайринговых: 0,3% от суммы платежа (но не более 1500 руб.), а для услуг ЖКХ – 0,2%, но не более 10 руб. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за операцию. Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2025 г. До этого момента все операции с цифровыми рублями будут проводиться бесплатно.
В перспективе появится возможность пользоваться цифровыми рублями без доступа к интернету.
При этом никаких ограничений по использованию самих цифровых рублей регулятор вводить не планирует. Клиенты сами смогут установить параметры переводов и трат со своих цифровых кошельков за счет технологии смарт-контрактов, рассказал на пресс-конференции зампред ВТБ Вадим Кулик. Например, граждане могут настроить автоплатежи за услуги, а компании – установить параметры для выплаты зарплат.
Говорить о социальных выплатах в цифровых рублях пока рано, сказал «Ведомостям» представитель ЦБ. Совместно с Минфином регулятор создал рабочую группу, которая разрабатывает предложения по применению цифрового рубля в бюджетном процессе. Но выбор, какой именно формой рублей (наличной, безналичной или цифровой) пользоваться, останется за человеком или организацией, отметил представитель ЦБ.
Кто защитит цифровые рубли
За сохранность новой формы нацвалюты будет отвечать Банк России. Он также разработал стандарты защиты информационной безопасности, которые должны будут соблюдать все банки – участники платформы цифрового рубля. Функционирование платформы обеспечивается средствами криптографической защиты, а каждая транзакция с цифровыми рублями требует подтверждения с использованием электронной подписи, говорит директор по изменениям, инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Махова.
Кому и зачем нужны цифровые рубли
Самые заметные выгоды цифрового рубля – для государства, считают эксперты. Благодаря автоматизации и цифровизации цепочки движения денег можно провести цифровую трансформацию и снизить уровни теневой экономики, говорит руководитель лаборатории блокчейна и финтеха школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Выгоды для граждан довольно стандартные, перечисляет он: доступ к кошельку через любой банк клиента, единые тарифы всех операций, возможность использования без доступа к интернету, высокий уровень безопасности средств и проч.
Технология смарт-контрактов создает возможности для реализации новой системы международных расчетов с использованием цифровых валют ЦБ других стран, говорит директор центра цифровых финансовых активов Промсвязьбанка Максим Хрусталев.
Проблема подобных новаций в том, что уровень цифровизации и инновационности платежных сервисов в России довольно высок, поэтому эти выгоды для потребителя могут быть не так заметны, отметил Кривошея.
Мифы о цифровом рубле
Вокруг цифрового рубля сформировалось много мифов, например о «тотальной слежке» за гражданами с его помощью. В ответ на это Скоробогатова отметила, что безналичные средства тоже «оставляют свой след», а соответствующие ведомства в соответствии с законом обеспечивают проверку платежей при выявлении подозрительных и мошеннических операций.
Еще один из мифов – цифровые рубли можно купить в физической форме. По словам Скоробогатовой, новая форма нацвалюты не предполагает никакой физической формы, поэтому гражданам не надо ничего покупать. А если им кто-то будет их предлагать, то это явно «мошенники и обман».
Не раз озвучивался вопрос о сроке годности цифровых рублей и опасения, что при отключении электричества цифровые средства пропадут со счета. На это ЦБ пояснял, что цифровые рубли идентичны безналичным, т. е. не имеют никакого срока годности и не пропадают со счетов при перебоях с электричеством.
Риски цифрового рубля
В регуляторе сразу дали понять банкам, что цифровой рубль создавался не в их интересах: для ЦБ появление расчетов с цифровыми рублями – это в первую очередь новый платежный механизм для проведения бесшовных и дешевых платежей для граждан и бизнеса, говорила Скоробогатова.
Первый зампред правления Сбербанка Анатолий Попов еще в 2020 г. оценивал, что сумма перетока в цифровые рубли из банковской системы на горизонте трех лет составит 2–4 трлн руб. Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) оценивали максимальную цифру сильно выше – в 9 трлн руб., где 5 трлн может утечь со счетов граждан, еще 4 трлн – компаний. При этом, по данным ЦБ, на начало июля граждане хранили в банках 39,3 трлн руб.
Помимо оттока денег из банков Сбербанк оценивал затраты сектора на создание киберустойчивой системы для цифрового рубля минимум в 20–25 млрд руб.
Но ЦБ к таким сценариям готов, хотя и не верит в резкий отток средств населения в цифровые рубли: регулятор это в полной мере будет учитывать при оценке денежно-кредитных условий и прогнозе их изменений, говорил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Требуется весьма сильный спрос на цифровой рубль, чтобы в секторе появился дефицит ликвидности, отмечал он. Для минимизации рисков роста ставок по кредитам и замедления кредитования Банк России окажет банкам поддержку путем предоставления долгосрочного финансирования и снижения ключевой ставки, писали «Ведомости».