Когда и как начнет работать цифровой рубль в России

Для граждан все операции с цифровыми рублями будут абсолютно бесплатными и не привязанными к тарифам конкретных банков. Для бизнеса тарифы будут в разы меньше эквайринговых: 0,3% от суммы платежа (но не более 1500 руб.), а для услуг ЖКХ – 0,2%, но не более 10 руб. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за операцию. Эти тарифы начнут действовать с 1 января 2025 г. До этого момента все операции с цифровыми рублями будут проводиться бесплатно.