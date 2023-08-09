Московское метро протестирует цифровой рубль

Московское метро протестирует цифровой рубльУчастники пилота смогут приобрести «Тройку» за цифровые рубли
Московский метрополитен протестирует пилот цифрового рубля на закрытой фокус-группе, рассказал первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Роман Латыпов на пресс-конференции, передает корреспондент «Ведомостей». Сроки проведения теста и количество участников он не уточнил.
Участники закрытой фокус-группы смогут либо приобрести за цифровые рубли карту «Тройка» в уникальном дизайне, либо купить ее уже сразу с цифровыми рублями на балансе, уточнил Латыпов. Ездить с ней можно будет по всему метрополитену.
Сейчас московское метро подстраивает свои процессы, чтобы настроить взаиморасчеты в цифровом рубле. По итогам пилота, когда будет ясен клиентский опыт и выверен механизм работы в условиях метро, тестирование для оплаты проезда расширят на другой городской транспорт, сказал Латыпов. «И будем более активно пассажиров в открытую вовлекать», – добавил он.
Как ЦБ будет тестировать цифровой рубль
Банк России с 15 августа запускает пилот по использованию цифрового рубля на реальных операциях. В нем примут участие порядка 600 граждан и 30 торговых точек в 11 городах (их ЦБ не называет). Но через месяц-два регулятор планирует расширить количество участников. На первом этапе будет тестироваться открытие цифровых кошельков банкам и их клиентам – гражданам и компаниям, переводы между клиентами и оплата в торговых точках с использованием цифрового рубля по QR-коду, рассказала ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
Изначально в первую группу предварительного тестирования прототипа платформы входило 15 банков, но к операциями с реальными деньгами допущены только 13. Среди них нет Сбербанка и «Тинькофф банка». В первой группе есть ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, «Ак барс», Дом.РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк (ТКБ), МТС-банк и «Киви банк».
В следующем году к пилоту присоединится вторая группа из 16 банков, которые «готовы идти очень быстро», рассказала Скоробогатова. Их список ЦБ пока не публиковал, но известно об участии крымского РНКБ и Московского кредитного банка (МКБ).
Регулятор рассчитывает, что начиная с 2025 г. новой формой национальной валюты смогут активно пользоваться граждане и бизнес, «естественно, по своему желанию», отметила Скоробогатова.
Разработку цифрового рубля Банк России начал в 2020 г., а с 1 августа 2023 г. заработал закон о его официальном внедрении в качестве третьей формой национальной валюты. ЦБ является оператором платформы цифрового рубля. Банки станут ее участниками – через их приложения граждане смогут открывать цифровые кошельки, но храниться они будут на платформе ЦБ. Банк России самостоятельно будет открывать, приостанавливать и закрывать цифровые счета, проводить операции с цифровым рублем на платформе, контролировать соблюдение ее правил, а также отвечать за сохранность новой формы нацвалюты.
Как граждане пользуются технологиями в метро
В 2015 г. в московском метро на станции «Котельники» появились первые турникеты, которые принимают банковские карты для бесконтактной оплаты проезда. «Нам говорили, что мы не в себе и что небезопасно банковскую карту доставать в метро и приложить к турникету», – рассказал Латыпов.
Сейчас 25% людей прикладывают к турникету банковскую карту или телефон и считают это нормой, добавил он. В сутки спускается 8 млн человек, а в час пик одновременно под землей находится 1 млн человек, отметил Латыпов.
Также в октябре 2021 г. в метро запустили Face Pay – оплату проезда при помощи распознавания лица. В сентябре 2022 г. сервис стал доступен на МЦК. Сейчас «оплата по лицу» широко применяется в метро, отметил Латыпов, добавив, что Московский метрополитен стал первым в мире, который запустил такой сервис.
Сервис работает следующим образом: человек делает фото и заносит его в специальное приложение, где также привязывает банковскую карту или «Тройку». В итоге при проходе через турникет человек смотрит в камеру, система находит его снимок, сопоставляет с лицом и пропускает. Деньги же списываются с карты автоматически.