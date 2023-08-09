Сбербанк и «Тинькофф» не начнут тестировать реальные цифровые рубли

Работать платформа будет круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме реального времени. Банки станут ее участниками – через их приложения граждане смогут открывать цифровые кошельки, но храниться они будут на платформе ЦБ. Банк России самостоятельно будет открывать, приостанавливать и закрывать цифровые счета, проводить операции с цифровым рублем на платформе, контролировать соблюдение ее правил. Граждане и индивидуальные предприниматели для совершения операций с цифровым рублем и открытия кошелька должны будут иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».