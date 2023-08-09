Сбербанк и «Тинькофф» не начнут тестировать реальные цифровые рубли

Сбербанк и «Тинькофф» не начнут тестировать реальные цифровые рублиИх не оказалось среди первой группы банков – участников пилота
С 15 августа ЦБ начинает тестирование операций с реальными цифровыми рублями на первой группе банков и ограниченном круге их клиентов. Изначально банков было 15: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Ак Барс», «Дом.РФ», «Синара», «Ингосстрах Банк», ТКБ, МТС-банк и «Киви банк». Но по итогу их оказалось 13, а в новом списке не оказалось Сбербанка и «Тинькофф», следует из данных на сайте ЦБ.
«Ведомости» направили запрос в Сбербанк и «Тинькофф банк».
О том, что банков будет не 15, а 13 первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявляла в феврале этого года.
На первом этапе пилотирования ЦБ будет отрабатывать базовые операции: открытие и пополнение цифровых кошельков, переводы цифровых рублей между гражданами, простые автоплатежи, а также оплата покупок и услуг по QR-коду. Расплатиться цифровыми рублями участники пилота смогут в 30 торговых точках в 11 городах России.
«Месяц-два мы апробируем на этой небольшой группе все процессы и процедуры, а потом выйдем с предложением расширить количество участников», – отметила Скоробогатова на конференции, посвященной запуску пилота.
В следующем году к пилоту присоединится вторая группа из 16 банков, которые «готовы идти очень быстро», рассказала Скоробогатова. Их список ЦБ пока не публиковал, но известно об участии крымского РНКБ и Московского кредитного банка (МКБ).
ЦБ планирует вводить цифровой рубль в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования и при условии успешного завершения «пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем». Регулятор рассчитывает, что начиная с 2025 г. новой формой национальной валюты смогут активно пользоваться граждане и бизнес, «естественно, по своему желанию», отметила Скоробогатова.
Российские граждане пока плохо осведомлены о цифровом рубле. Только 15% опрошенных россиян знают о том, что с 2025 г. в России планируется массовое внедрение новой формы национальной валюты, писали «Ведомости» на основе данных исследования ВЦИОМ. Половина опрошенных (51%) затруднились с ответом на вопрос о том, зачем новый рубль нужен.
Закон о появлении цифрового рубля подписал в июле президент Владимир Путин, он вступил в силу 1 августа. Банк России будет оператором платформы цифрового рубля, а также будет отвечать за сохранность средств, организацию и обеспечение функционирования платформы. В цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в кошельках начисляться не будут.
Работать платформа будет круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме реального времени. Банки станут ее участниками – через их приложения граждане смогут открывать цифровые кошельки, но храниться они будут на платформе ЦБ. Банк России самостоятельно будет открывать, приостанавливать и закрывать цифровые счета, проводить операции с цифровым рублем на платформе, контролировать соблюдение ее правил. Граждане и индивидуальные предприниматели для совершения операций с цифровым рублем и открытия кошелька должны будут иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».