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Финансы

ЦБ назвал дату запуска пилота цифрового рубля

Его использование на реальных операциях начнется 15 августа
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России с 15 августа запускает пилот по использованию цифрового рубля на реальных операциях, заявила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, передает корреспондент «Ведомостей». На первом этапе будет тестироваться открытие цифровых кошельков банкам и их клиентам – гражданам и компаниям, переводы между клиентами и оплата в торговых точках с использованием цифрового рубля, рассказала она.

«Этот проект является логичным продолжением проектов ЦБ по инновационным платежным сервисам по созданию национальных инфраструктур», – подчеркнула Скоробогатова.

В пилоте будут участвовать порядка 600 граждан и 30 торговых точек в 11 городах (их ЦБ не называет). Количество клиентов и торговых точек ограничено, «чтобы протестировать все тонкости клиентского пути, всю цепочку взаимодействия между банками и ЦБ и обратно, а также понять, насколько физические и юридические лица удобно себя чувствуют при платежах новым цифровым средством», пояснила Скоробогатова.

Половина россиян не знают, зачем нужен цифровой рубль

Скепсис к чему-то новому, особенно если это связано с деньгами, – это нормально, считают в ЦБ

«Месяц – два мы апробируем на этой небольшой группе все процессы и процедуры, а потом выйдем с предложением расширить количество участников», – отметила она.

Первыми участниками станут 13 банков, которые прошли все подготовительные мероприятия для разработки своего мобильного приложения и готовы начать операции с реальными клиентами. Изначально в первую группу входило 15 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, «Тинькофф банк», «Ак барс», Дом.РФ, «Синара» (бывший СКБ-банк), «Союз» (теперь «Ингосстрах банк», Транскапиталбанк (ТКБ), МТС-банк и «Киви банк». Позднее выяснилось, что в нем не участвовали Сбербанк и «Тинькофф».

В следующем году к пилоту также присоединится вторая группа из 16 банков (их список ЦБ опубликует позднее), которые «готовы идти очень быстро», рассказала Скоробогатова.

Российские граждане пока плохо осведомлены о цифровом рубле. Только 15% опрошенных россиян знают о том, что с 2025 г. в России планируется массовое внедрение новой формы национальной валюты, писали «Ведомости» на основе данных исследования ВЦИОМ. Половина опрошенных (51%) затруднились с ответом на вопрос о том, зачем новый рубль нужен. 

О цифровом рубле

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты – в июле президент Владимир Путин подписал закон о его внедрении, который вступил в силу 1 августа. За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность средств, организацию и обеспечение функционирования платформы. В цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в кошельках начисляться не будут.

13 июля депутаты Госдумы приняли поправки в Гражданский кодекс, которые относят цифровые рубли к объектам гражданских прав (приравнены к безналичным денежным средствам), в том числе позволяют завещать наследникам.

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Вслед за принятыми законами ЦБ выпустил несколько документов, регламентирующих работу платформы цифрового рубля, обеспечение информационной безопасности и проч. Работать платформа будет круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме реального времени. Граждане и индивидуальные предприниматели для совершения операций с цифровым рублем и открытия кошелька должны будут иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». В то же время оператор платформы, сам Банк России, будет открывать, приостанавливать и закрывать цифровые счета, проводить операции с цифровым рублем на платформе, контролировать соблюдение ее правил. Также в обязанности ЦБ входит прием и рассмотрение обращений участников платформы (только российские банки).

Счета на платформе цифрового рубля ЦБ смогут открыть физлица, юрлица и ИП – они называются пользователями, говорится в проекте положения. После того как банк получит запрос от клиента на открытие кошелька, он должен обратиться непосредственно к ЦБ. Филиалы и иностранные банки не смогут быть участниками платформы и открывать счета цифрового рубля.

По задумке ЦБ, цифровой рубль начнут вводить в широкий оборот с 1 января 2025 г. До этого времени будет действовать льготный период. В ЦБ отметили, что с начала 2025 г. для граждан переводы и платежи в цифровых рублях останутся бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты в новой форме национальной валюты составят 0,3% от платежа, но не более 1500 руб. Помимо этого комиссия за переводы между юрлицами составит 15 руб. за операцию.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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