ЦБ назвал дату запуска пилота цифрового рубля

Вслед за принятыми законами ЦБ выпустил несколько документов, регламентирующих работу платформы цифрового рубля, обеспечение информационной безопасности и проч. Работать платформа будет круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме реального времени. Граждане и индивидуальные предприниматели для совершения операций с цифровым рублем и открытия кошелька должны будут иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». В то же время оператор платформы, сам Банк России, будет открывать, приостанавливать и закрывать цифровые счета, проводить операции с цифровым рублем на платформе, контролировать соблюдение ее правил. Также в обязанности ЦБ входит прием и рассмотрение обращений участников платформы (только российские банки).