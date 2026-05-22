ЦБ втрое повысит требования к минимальному капиталу банков к 2030 году
Банк России поэтапно повысит минимальный размер капитала банков к 2030 г. Для кредитных организаций с универсальной лицензией показатель вырастет с 1 млрд руб. до 3 млрд руб., для банков с базовой лицензией – с 300 млн руб. до 1 млрд руб. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.
Повышение требований начнется в 2028 г. и будет происходить постепенно. Для банков с универсальной лицензией минимальный капитал увеличится до 1,5 млрд руб. в 2028 г., до 2 млрд руб. в 2029 г. и до 3 млрд руб. в 2030 г. Для банков с базовой лицензией требования составят 0,5 млрд руб. в 2028 г., 0,7 млрд руб. в 2029 г. и 1 млрд руб. в 2030 г.
«С того времени, с 2018 г., когда вступили в силу вот эти требования, уже прошло много времени, у нас капитал не индексировался даже на инфляцию, и он должен был существенно уже быть выше, если говорить о размере капитала в реальном выражении», – пояснила Набиуллина.
По оценке регулятора, банковский сектор в целом справится с новыми условиями. Глава ЦБ отметила, что кредитные организации, которым потребуется увеличивать капитал из-за новых требований, занимают лишь 0,4% активов банковской системы.
Еще в сентябре 2025 г. Набиуллина заявляла, что уровни минимального размера капитала банков не соответствуют потребностям экономики. Тогда она анонсировала обсуждение будущего повышения.