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Акции SpaceX упали на 9% после начала размещения облигаций

Ведомости

Акции космической компании SpaceX миллиардера Илона Маска упали на 9% после объявления о размещении необеспеченных облигаций на сумму не менее $20 млрд. Это следует из данных торгов.

На 18:42 мск акции падают на 9,55% до $167,35 за бумагу.

22 июня SpaceX объявила о начале выпуска необеспеченных облигаций инвестиционного уровня. Reuters писал, что SpaceX разместит 10-летние облигации на $20 млрд. Предположительно, привлеченные средства пойдут на рефинансирование кредита, взятого для покупки xAI и соцсети X.

До этого космическая компания провела успешное первичное публичное предложение (IPO), в ходе которого привлекла $85,7 млрд.

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