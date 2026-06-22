Акции SpaceX упали на 9% после начала размещения облигаций
Акции космической компании SpaceX миллиардера Илона Маска упали на 9% после объявления о размещении необеспеченных облигаций на сумму не менее $20 млрд. Это следует из данных торгов.
На 18:42 мск акции падают на 9,55% до $167,35 за бумагу.
22 июня SpaceX объявила о начале выпуска необеспеченных облигаций инвестиционного уровня. Reuters писал, что SpaceX разместит 10-летние облигации на $20 млрд. Предположительно, привлеченные средства пойдут на рефинансирование кредита, взятого для покупки xAI и соцсети X.
До этого космическая компания провела успешное первичное публичное предложение (IPO), в ходе которого привлекла $85,7 млрд.