Карл III собирается призвать руководителей Nvidia и OpenAI контролировать ИИ

Заявление короля Великобритании прозвучало на фоне инцидента с ИИ-агентами OpenAI и последующими высказываниями главы разработчика чат-бота Claude ИИ-компании Anthropic Дарио Амодея. Он заявил, что необходимо замедлить разработку ИИ из соображений безопасности. По его словам, необходимо не просто инвестировать в предотвращение рисков, но и пересмотреть темпы развития возможностей, чтобы у системы предотвращения рисков было время идти в ногу со временем.