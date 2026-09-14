Трамп: контролировать ИИ сможет только умный и сильный президент
Контролировать искусственный интеллект (ИИ) сможет только лидер с высоким IQ, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, намекая на себя.
«Единственный контроль или «ограничительные меры», необходимые для ИИ, – это сильный и умный (с высоким IQ!) президент, и у США такой есть, причем в избытке», – говорится в сообщении.
Трамп подчеркнул, что власти США обладают необходимыми полномочиями для того, чтобы осуществлять контроль над компаниями-разработчиками ИИ.
Американский лидер добавил, что «против ИИ и дата-центров плетется заговор», и подчеркнул, что Китай – «единственный, кто этому рад». Трамп сказал, что США занимают лидирующие позиции в сфере технологий и свое положение Соединенные Штаты продолжат удерживать.
10 сентября агентство Reuters сообщило, что с мая по июль ИИ-агенты OpenAI использовали более 10 сайтов для несанкционированных коммуникаций. Как предположили исследователи, инцидент произошел, потому что компания OpenAI сама поручила агентам ответить на ряд сложных вопросов, разрешив им просматривать данные страницы.
13 сентября гендиректор американской компании Anthropic, разработчика нейросети Claude, Дарио Амодеи призвал замедлить создание наиболее мощных моделей ИИ. По мнению Амодеи, возможности ИИ растут быстрее, чем средства контроля за ними. Он опасается, что через 6–12 месяцев более способные агенты ИИ смогут создать сеть зараженных компьютеров и захватить интернет.