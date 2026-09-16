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Министр обороны Китая призвал страны усилить контроль над ИИ

Инна Шульгина
Вадим Савицкий / ТАСС
Вадим Савицкий / ТАСС

Министр обороны Дон Цзюнь на оборонном форуме в Пекине призвал страны всего мира усилить контроль над искусственным интеллектом (ИИ), так как технология обостряет соперничество с США. Об этом пишет Bloomberg.

По словам Дона, опасения, связанные с неправомерным использованием технологий военными, должны побудить чиновников «консультироваться друг с другом по вопросам управления и активно участвовать в диалогах по вопросам безопасности в таких областях, как искусственный интеллект, освоение космоса и глубоководных районов».

Дон также призвал государства «усилить оценку рисков, обмен опытом, а также разработку правил и механизмов управления».

12 сентября глава Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить развитие ИИ из соображений безопасности. 14 сентября акции связанных с сектором компаний упали по всему миру, писали «Ведомости». Идею Амодея поддержали конкуренты. «Дарио прав», – написал в X глава xAI и владелец чат-бота Grok Илон Маск. К призыву также присоединился глава OpenAI Сэм Альтман.

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