Путин назначил руководство своей администрации

Путин назначил руководство своей администрацииЕе начальником остался Вайно, появился новый зам – Орешкин
Президент России Владимир Путин назначил новое руководство своей администрации, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Бывший помощник президента по экономике Максим Орешкин стал замруководителя администрации Антона Вайно, а Алексей Дюмин – помощником президента. Николай Патрушев, бывший глава ФСБ и экс-секретарь Совбеза – также теперь переведен на должность помощника президента.
Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранили посты первых заместителей руководителя главы администрации. Магомедсалам Магомедов, Дмитрий Козак, Владимир Островенко и Дмитрий Песков остались в должности заместителей главы АП.
Игорь Левитин, бывший министр транспорта, многие годы работавший помощником Путина, переведен в ранг советников. Он также получил статус спецпредставителя президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Руслан Эдельгериев, работавший советником и спецпредставителем по вопросам климата, стал помощником президента РФ.
Пост председателя комитета Госдумы по культуре покинет Елена Ямпольская. Она заняла должность советника президента.
Посты помощников президента РФ сохранили Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков и Андрей Фурсенко. Советниками президента РФ также остались Валерий Фадеев и Антон Кобяков.
Президент РФ Владимир Путин вступил в должность в пятый раз 7 мая 2024 г. Администрация президента автоматически сложила полномочия в связи с завершением предыдущего президентского срока. Согласно закону, на руководство АП может быть возложено временное исполнение обязанностей до утверждения нового состава.
Как следует из положения об АП, президенту РФ непосредственно подчиняются руководитель АП, первые заместители, заместители руководителя, помощники, советники и остальное руководство АП. Глава государства самостоятельно назначает их и освобождает от должности.
Прежний состав администрации выглядел следующий образом:
Антон Вайно – руководитель АП (с 2016 г.)
Алексей Громов – первый замруководителя АП (с 2016 г.)
Сергей Кириенко – первый замруководителя АП (с 2016 г.)
Дмитрий Козак – замруководителя АП (с 2020 г.)
Магомедсалам Магомедов – замруководителя АП (с 2013 г.)
Владимир Островенко – замруководителя АП (с 2016 г.)
Дмитрий Песков – замруководителя АП – пресс-секретарь президента (с 2012 г.)
Владислав Китаев – руководитель протокола президента (с 2016 г.)
Лариса Брычева – помощник президента – начальник государственно-правового управления (с 2004 г.)
Дмитрий Калимулин – помощник президента – начальник референтуры (с 2018 г.)
Дмитрий Шальков – помощник президента – начальник контрольного управления (с 2018 г.)
Помощники президента, не совмещавшие эту работу с руководством управлениями:
Андрей Фурсенко (с 2012 г.), Юрий Ушаков (с 2012 г.), Дмитрий Миронов (с 2021 г.), Владимир Мединский (с 2020 г.), Игорь Левитин (с 2013 г.), Максим Орешкин (с 2020 г.)
Советники президента:
Антон Кобяков (с 2014 г.), Александра Левицкая (с 2013 г.), Владимир Толстой (с 2012 г.), Валерий Фадеев (с 2019 г.), Руслан Эдельгериев – специальный представитель по вопросам климата (с 2018 г.), Сергей Иванов – специальный представитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта (с 2016 г.).
Полномочные представители президента:
Гарри Минх (в Госдуме; с 2009 г.)
Артур Муравьев (в Совете Федерации; с 2013 г.)
Александр Коновалов (в Конституционном Суде; с 2020 г.)
Александр Гуцан (в Северо-Западном федеральном округе; с 2018 г.)
Игорь Комаров (в Приволжском федеральном округе; с 2018 г.)
Анатолий Серышев (в Сибирском федеральном округе; с 2021 г.)
Владимир Устинов (в Южном федеральном округе; с 2008 г.)
Юрий Чайка (в Северо-Кавказском федеральном округе; с 2020 г.)
Игорь Щеголев (в Центральном федеральном округе; с 2018 г.)
Владимир Якушев (в Уральском федеральном округе; с 2020 г.)
Юрий Трутнев (заместитель председателя правительства – полпред в Дальневосточном федеральном округе; с 2013 г.)