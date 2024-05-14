Путин назначил руководство своей администрации

Антон Кобяков (с 2014 г.), Александра Левицкая (с 2013 г.), Владимир Толстой (с 2012 г.), Валерий Фадеев (с 2019 г.), Руслан Эдельгериев – специальный представитель по вопросам климата (с 2018 г.), Сергей Иванов – специальный представитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта (с 2016 г.).