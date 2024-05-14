В ближайшие две недели могут пройти назначения на губернаторские посты

В ближайшие две недели могут пройти назначения на губернаторские постыВ качестве кандидатов на пост главы Хабаровского края называют трех чиновников и силовика
В ближайшие две недели Владимир Путин может назначить новых врио глав регионов, которые заменят четверых губернаторов, которые переходят в правительство. Об этом «Ведомостям» сказали два источника, близких к администрации президента (АП). «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Вакантными будут посты губернаторов Калининградской, Кемеровской, Курской областей и Хабаровского края.
В Курской области вместо Романа Старовойта врио может стать его первый зам Алексей Смирнов, говорят источники «Ведомостей» (см. «Ведомости» от 13 мая). На такие посты рассматривается, как правило, несколько человек, замечает еще один собеседник: выбор делается исходя из наличия людей «на скамейке запасных», «внутриэлитных раскладов», и положения дел в регионе.
К примеру, в качестве одного из кандидатов, который рассматривается на пост главы Хабаровского края, два близких к АП источника «Ведомостей» называют заместителя генпрокурора и начальника управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе 47-летнего Дмитрия Демешина. Он выпускник «школы губернаторов», причем третьего потока, где впервые были представители силовых структур. Близкий к региону собеседник характеризует Демешина как «ответственного человека», который внимательно относится к Дальнему востоку.
Также среди кандидатов двое собеседников называют нынешнего первого зампреда правительства региона Александра Никитина. Он правая рука губернатора Михаила Дегтярева, в случае его отсутствия исполняет обязанности главы. Никитин служил в Следственном комитете, затем вместе с Дегтяревым работал в Госдуме (в качестве руководителя аппарата его комитета по спорту), с ним же переехал в Хабаровск. С 2023 г. является членом «Единой России». Учится в «школе губернаторов» (шестой поток). Один из источников говорит, что, по сути, Никитин занимался оперативным руководством региона при Дегтяреве, тогда как последний был, скорее, «политиком, лицом края».
В качестве еще одного кандидата на замену Дегтярева собеседник, близкий к региональным властям, а также источник, близкий к АП, называют и главу Росреестра Олега Скуфинского. Его фамилию другой близкий к АП собеседник «Ведомостей» называл и в контексте возможных перемен в правительстве. Скуфинский с 2015 г. был заместителем руководителя секретариата вице-премьера – полпреда в ДФО Юрия Трутнева, с 2018 г. – его замом в полпредстве, а в 2020 г. сменил Викторию Абрамченко на посту руководителя Росреестра. Он тоже выпускник «школы губернаторов». Еще двое собеседников говорят, что он не фигурирует среди возможных кандидатов.
Еще один собеседник «Ведомостей» говорит, что на эту должность рассмотрят кандидатуру бывшего заммэра Хабаровска, а сейчас заместителя полпреда президента в ДФО Дениса Андреева. Он родом из региональной столицы, с 2009 г. работал на разных должностях в администрации Хабаровска. С 2017 по 2020 г. был заместителем мэра, а с 2020 г. трудится в полпредстве, с 2021 г. – заместителем Трутнева.
Дегтярев 11 мая был предложен премьер-министром Михаилом Мишустиным на пост министра спорта. Утверждение его кандидатуры в Госдуме должно пройти 14 мая.
Коллективная эмоция, которая была связана с избранием на пост губернатора Сергея Фургала в 2018 г., а затем с его арестом и отстранением, закончилась, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «В регионе могут быть политические силы, которые попытаются использовать это как-то в кампании, но вряд ли будет серьезный электоральный эффект». Также он считает, что не будет играть роль и фактор партийной принадлежности будущего врио к ЛДПР. Глава Хабаровского края должен быть человеком с биографией, которая позволит сделать жителям вывод, что он сможет справиться с проблемами территории и сделать их жизнь лучше, говорит Костин.
Избираться новому врио Хабаровского края будет несложно, поскольку в регионе нет сильной оппозиции, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «КПРФ практически развалилась, ЛДПР неизбежно подыграет новому главе. Будет только проблема низкой явки». Региону было бы неплохо обрести губернатора-хозяйственника, считает эксперт: «Развивается он неровно, проектов много, но ими надо заниматься постоянно, а также привлекать новых инвесторов. Пока для местных жителей слишком типичен пессимизм и неверие в будущее региона. Новому главе надо будет с этим бороться».
«Единая Россия» постепенно восстанавливала позиции в регионе с согласия Дегтярева, добавляет эксперт: «Победить она в этот раз вполне в силах. Но конкуренция на выборах представительных органов будет, партиям надо оживать, они пережили много проблем и не заинтересованы в сдаче позиций». В Хабаровском крае в сентябре кроме выборов губернатора предстоят выборы депутатов краевого заксобрания, гордум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.