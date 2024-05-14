В ближайшие две недели могут пройти назначения на губернаторские посты

Коллективная эмоция, которая была связана с избранием на пост губернатора Сергея Фургала в 2018 г., а затем с его арестом и отстранением, закончилась, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «В регионе могут быть политические силы, которые попытаются использовать это как-то в кампании, но вряд ли будет серьезный электоральный эффект». Также он считает, что не будет играть роль и фактор партийной принадлежности будущего врио к ЛДПР. Глава Хабаровского края должен быть человеком с биографией, которая позволит сделать жителям вывод, что он сможет справиться с проблемами территории и сделать их жизнь лучше, говорит Костин.