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Новое правительство перейдет к новой экономической модели

Кабмин бросит все силы на отдельные критические направления и займется межотраслевой координацией
Дмитрий Гринкевич
Александр Волобуев
Софья Ермакова
Василий Милькин
Денис Ильюшенков
Екатерина Гробман
Первый зампред правительства России, которым продолжит руководить Михаил Мишустин, впервые будет отвечать не за экономику, а за развитие промышленности/ Дмитрий Астахов / РИА Новости

Новый состав правительства говорит о повороте российской экономической модели. Власти делают ставку на развитие приоритетных отраслей – обрабатывающей промышленности и технологий, транспортной связанности, аграрного сектора. К такому выводу пришли опрошенные «Ведомостями» эксперты. С уходом первого вице-премьера Андрея Белоусова макроэкономический блок кажется подвешенным в воздухе, несмотря на передачу его полномочий Александру Новаку, поскольку приоритетом для последнего остаются добывающие отрасли, отмечают они. Это риск, но обеспечение технологического суверенитета сейчас важнее. Денис Мантуров, которого премьер Михаил Мишустин рекомендовал в качестве своего первого заместителя, бросит на это все силы. Правительство поменяет не только приоритеты, но и управленческую модель. Принцип вице-премьер – министерство – нацпроект перестанет быть основным: кабмин перейдет на матричную модель, где несколько вице-премьеров будут курировать один нацпроект – им придется больше договариваться.

Новая модель

Самым ярким кадровым изменением в обновленном правительстве может стать назначение промышленного вице-премьера Дениса Мантурова первым заместителем председателя правительства. Мишустин уже рекомендовал его на этот пост, теперь за его кандидатуру должна проголосовать Госдума. Мантуров сменит Андрея Белоусова, работавшего в кабмине Мишустина первым вице-премьером с 2020 г. Вице-премьер Денис Мантуров в новом правительстве наконец оставит пост главы Минпромторга и сосредоточится на стратегических задачах, став первым вице-премьером.

Мантуров – один из долгожителей министерского корпуса, он возглавлял Минпромторг с 2012 г., а при ротации в правительстве в 2020 г. получил в дополнение статус вице-премьера. Его преемником в министерском кресле станет губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Кадровая перестановка говорит о повороте российской экономической модели, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Что бы ни говорили о значении социальной повестки, технологическое развитие сейчас в приоритете», – отметил он. Белоусов был связующим кабмин звеном, а сейчас баланс, вероятно, сознательно решили нарушить, сделав ставку не на общеэкономическое развитие, а на отраслевые прорывы, предположил Климанов. Полномочия экономического первого вице-премьера в исполнении Белоусова и его предшественников на этом посту в целом более размыты по сравнению с «промышленным» Мантуровым – чем «профильнее», тем, может быть, эффективнее, полагает Климанов. Именно поэтому технологическое лидерство стало одной из национальных целей, отметил он. Остается вопрос, какую именно модель предпочтет правительство – суверенитета, что предполагает скорее замкнутую экономику, или лидерства, что означает выход и занятие первых позиций на рынках других стран, резюмировал экономист.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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