Новое правительство перейдет к новой экономической модели

Кадровая перестановка говорит о повороте российской экономической модели, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Что бы ни говорили о значении социальной повестки, технологическое развитие сейчас в приоритете», – отметил он. Белоусов был связующим кабмин звеном, а сейчас баланс, вероятно, сознательно решили нарушить, сделав ставку не на общеэкономическое развитие, а на отраслевые прорывы, предположил Климанов. Полномочия экономического первого вице-премьера в исполнении Белоусова и его предшественников на этом посту в целом более размыты по сравнению с «промышленным» Мантуровым – чем «профильнее», тем, может быть, эффективнее, полагает Климанов. Именно поэтому технологическое лидерство стало одной из национальных целей, отметил он. Остается вопрос, какую именно модель предпочтет правительство – суверенитета, что предполагает скорее замкнутую экономику, или лидерства, что означает выход и занятие первых позиций на рынках других стран, резюмировал экономист.