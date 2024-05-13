Как в комитетах Госдумы проходило обсуждение будущих вице-премьеров и министров

Как в комитетах Госдумы проходило обсуждение будущих вице-премьеров и министровВсе они ожидаемо рекомендованы для утверждения Госдумой на предложенные посты
Комитеты Госдумы рекомендовали всех заявленных председателем правительства Михаилом Мишустиным кандидатов в вице-премьеры и министры утвердить в предложенных должностях. Процедура утверждения будет проходить на пленарных заседаниях нижней палаты 13 и 14 мая.
Всего 12 мая прошли заседания 18 комитетов, которые рассматривали кандидатуры. К депутатам профильных комитетов присоединялись их коллеги из других комитетов. Обсуждение проходило по такой процедуре – сначала выступление кандидата в вице-премьеры или министры с основными направлениями деятельности, затем депутаты могли задать вопросы, после чего уже комитеты голосовали по кандидатуре.
Комитет по энергетике 12 мая рассматривал кандидатуру и. о. вице-премьера Александра Новака на пост вице-премьера, курирующего ТЭК и экономику, и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на пост министра энергетики. Еще при входе в зал, где проходил комитет, одна из депутатов поздравила Новака, на что он ответил: «Рано еще».
Кандидат напомнил, что депутаты утверждали его по новой процедуре на пост вице-премьера в 2020 г. после внесения поправок в Конституцию. В новом правительстве кроме ТЭКа Новак будет курировать и экономику, что он назвал «новой большой зоной ответственности». Затем он перечислил основные направления деятельности на будущем посту. Среди них – обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами, реализация экспортного потенциала ТЭКа, а также газификация и технологический суверенитет.
Что касается нового для Новака направления – экономики, то здесь он напомнил, что поставлена задача к 2030 г. войти в четверку крупнейших экономик мира. Также он заявил, что в ближайшие несколько месяцев планируется создать новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Также он говорил о продолжении развития особых экономических зон, подключении к работе регионов, повышении производительности труда и поддержке МСП.
После этого губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал депутатам о своем образовании, о том, что долгие годы работал в бизнесе в сфере ТЭК на Дальнем Востоке. Своей задачей он видит работу в команде Мишустина под кураторством Новака.
Он заявил, что в работе будет опираться на регионы. «Я из Кузбасса и этим горжусь», – сказал Цивилев. По его словам, ТЭК – это «основа экономики российского государства». «Он должен быть экономически эффективным, надежным, безопасным и конкурентоспособным на мировом рынке, опираться на российскую инженерную школу, российскую науку, российскую промышленность, обеспечивать экономику и граждан России качественной и доступной энергией», – заявил Цивилев.
Выделялся на фоне тех, кто номинирован в правительство, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев – он предложен на пост министра спорта. Дегтярев пришел на заседание родного для него комитета Госдумы по физкультуре, который он, будучи депутатом от ЛДПР, возглавлял до 2020 г. (тогда он назывался комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи). Половина кабинета, где проходило заседание, была завалена пакетами, предназначение которых выяснилось в конце заседания.
Дегтярев поблагодарил Мишустина за предложение включить его в новый состав правительства. По его словам, важнейшая задача к 2030 г., чтобы 70% людей в России занимались спортом. Среди задач, которые он ставит, – улучшение здоровья граждан, повышение уровня удовлетворенности людей от занятий спортом. По его мнению, спорт влияет и на демографию, и на продолжительность жизни, а также является частью патриотического воспитания. Также Дегтярев пообещал пересмотреть стратегию развития физической культуры и спорта, поскольку «там есть крен в сторону Европы»: «Слово Европа там встречается чаще, чем Россия».
Дегтярев пообещал изменения в базовый закон о физкультуре и спорте. Он подчеркнул, что в своей работе будет делать акцент на развитие массового спорта как основу здорового образа жизни. Кроме того, он заявил, что нужно увеличивать зрелищность внутренних соревнований: «Это важнейший вопрос, есть возможность зарабатывать, если правильно подойти к маркетингу и управлению». Губернатор привел в пример хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска, который увеличил «кассу» за два года в два раза – со 100 млн до 200 млн руб. После этого депутаты перешли к вопросам.
Уже после того как комитет рекомендовал Госдуме утвердить кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта, хабаровский губернатор раздал всем подарки с Дальнего Востока. В пакетах, которыми был заставлен кабинет, оказался соленый папоротник, сушеная брусника, мед, кофе и т. д.
Более серьезно прошло заседание комитета Госдумы по промышленности, где были и. о. вице-премьера Денис Мантуров, который предложен на пост первого вице-премьера, и губернатор Калининградской области Антон Алиханов, которому предстоит возглавить Минпромторг.
Мантуров сказал, что для него большая честь продолжить работу в новом составе правительства, а также отметил ответственность за решение задач, контур которых определил президент в послании Федеральному собранию. По его словам, в промышленности нужно уделять еще больше внимания достижению технологического суверенитета. А перевод экономики на новый технологический уклад требует усиления позиций России в космосе, для чего готовится профильный нацпроект, сказал Мантуров. По его словам, особая роль – дальнейшее наращивание возможностей предприятий ОПК. Что касается торговой сферы, то здесь среди задач – мягкое госрегулирование онлайн-торговли и нормативное обеспечение увеличения присутствия на полках всех магазинов российской непродовольственной продукции («русская полка»), сказал Мантуров.
Алиханов говорил, что промышленность является каркасом экономики и залогом ее суверенитета. По его словам, это особенно проявляется в «такие острые, переломные, исторические моменты».
Он напомнил, что с 2012 г. три года работал в Минпромторге, после чего его направили в Калининградскую область. По его словам, работая в регионе, он старался транслировать лучшие федеральные практики и видел, насколько востребована поддержка федерального и регионального Фонда развития промышленности. Главный ориентир – это послание президента Федеральному собранию и указ президента о национальных целях развития, отметил Алиханов. «Свой вклад реальный сектор должен внести в несколько видов безопасности – продовольственную, транспортную, информационную и энергетическую, для того чтобы наша критическая инфраструктура работала без перебоев», – сказал он. Алиханов подчеркнул, что сейчас один из самых главных вопросов – это кадры для промышленности. «И конечно, приоритетная задача – ритмичная, бесперебойная работа ОПК», – сказал Алиханов. И Мантуров, и Алиханов также были рекомендованы комитетом к утверждению на предложенные посты.
Четвертый «новичок» из региона, который придет в правительство, это губернатор Курской области Роман Старовойт. Он станет министром транспорта. Его кандидатуру вместе с и. о. Виталием Савельевым, который станет вице-премьером, обсуждал думский комитет по транспорту. Их также рекомендовали к утверждению на предложенные должности.
Дольше всего шло обсуждение на комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов, где выступали будущий вице-премьер Татьяна Голикова и кандидат в министры труда Антон Котяков – обсуждение заняло четыре часа.
Кроме вышеперечисленных были рекомендованы и все другие предложенные кандидатуры. Комитет по контролю одобрил кандидатуру Дмитрия Григоренко (на пост вице-премьера), комитет по делам СНГ – Алексея Оверчука (вице-премьер), комитет по аграрным вопросам – Дмитрия Патрушева (вице-премьер) и Оксану Лут (министр сельского хозяйства), комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики – Юрия Трутнева (вице-премьер – полпред президента в ДВФО) и Алексея Чекункова (министр по развитию Дальнего Востока и Арктики), комитет по строительству – Марата Хуснуллина (вице-премьер) и Ирека Файзуллина (министр строительства), комитет по науке – Дмитрия Чернышенко (вице-премьер) и Валерия Фалькова (министр науки), комитет по просвещению – Сергея Кравцова (министр просвещения), комитет по экологии – Александра Козлова (министр природных ресурсов), комитет по культуре – Ольгу Любимову (министр культуры), комитет по охране здоровья – Михаила Мурашко (министр здравоохранения), комитет по экономполитике – Максима Решетникова (министр экономического развития), комитет по бюджету и налогам – Антона Силуанова (министр финансов), комитет по информполитике – Максута Шадаева (министр цифрового развития).
Теперь 13 мая на пленарном заседании депутаты должны утвердить вице-премьеров, а на заседании 14 мая – министров.
Эти заседания уже могут занять и 10 часов, говорят собеседники «Ведомостей» в нижней палате. Тогда как традиционное пленарное заседание длится четыре часа – под конец в зале остается уже не очень много депутатов, что всегда критикует председатель Госдумы Вячеслав Володин.