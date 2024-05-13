Как в комитетах Госдумы проходило обсуждение будущих вице-премьеров и министров

Он напомнил, что с 2012 г. три года работал в Минпромторге, после чего его направили в Калининградскую область. По его словам, работая в регионе, он старался транслировать лучшие федеральные практики и видел, насколько востребована поддержка федерального и регионального Фонда развития промышленности. Главный ориентир – это послание президента Федеральному собранию и указ президента о национальных целях развития, отметил Алиханов. «Свой вклад реальный сектор должен внести в несколько видов безопасности – продовольственную, транспортную, информационную и энергетическую, для того чтобы наша критическая инфраструктура работала без перебоев», – сказал он. Алиханов подчеркнул, что сейчас один из самых главных вопросов – это кадры для промышленности. «И конечно, приоритетная задача – ритмичная, бесперебойная работа ОПК», – сказал Алиханов. И Мантуров, и Алиханов также были рекомендованы комитетом к утверждению на предложенные посты.