Четверо губернаторов перешли в правительство

Четверо губернаторов перешли в правительствоДвое – выпускники «школы губернаторов»
Профильные комитеты Госдумы 12 мая поддержали внесенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры губернаторов Калининградской, Кемеровской и Курской областей и Хабаровского края Антона Алиханова, Сергея Цивилева, Романа Старовойта и Михаила Дегтярева на должности соответственно глав Минпромторга, Минэнерго, Минтранса и Минспорта. Свои полномочия на постах глав регионов они пока не сложили.
Но не каждый переход губернатора в министры стоит расценивать как повышение, говорит президент ФоРГО Константин Костин. По его мнению, «все зависит от того, какую территорию до этого возглавлял тот или иной чиновник и какую позицию он займет в правительстве, а также насколько сумеет в предложенных обстоятельствах проявить себя, нарастить управленческий, политический и аппаратный вес». Все нынешние назначенцы из губернаторского корпуса на хорошем счету, все так или иначе встроены в элитную конструкцию и имеют неплохие стартовые условия, считает Костин.
Цивилев руководил наиболее трудным регионом (из четырех), причем «унаследовав» его от самого Амана Тулеева, отмечает эксперт по региональной политике Виталий Иванов: «То есть у него наибольший опыт принятия сложных решений». «С другой стороны, Алиханов – самый молодой, но пробыл губернатором, т. е. первым лицом, дольше трех других», – сказал он, оценивая перспективы развития их карьерной траектории в Москве. Доставшиеся им теперь сферы ответственности тоже различаются, констатирует эксперт.
37-летний Алиханов – самый молодой представитель губернаторского корпуса, претендующий на должность федерального министра. В 2015 г. он был назначен зампредседателя правительства Калининградской области, где курировал сельское хозяйство и промышленность. В октябре 2016 г. был назначен новым врио. В сентябре 2017 г. Алиханов был избран главой области, а в сентябре 2022 г. – переизбран на второй срок. 62-летний Цивилев возглавил Кузбасс в статусе врио губернатора в апреле 2018 г. после отставки политического тяжеловеса Тулеева, в сентябре того же года был избран на пост главы региона. До назначения врио Цивилев в течение месяца занимал должность заместителя губернатора. До прихода в регион с 2014 г. он был генеральным директором угольной компании «Колмар».
Цивилев доказал свою эффективность на посту губернатора Кузбасса, инициировав большое количество проектов по развитию региона, для чего добился беспрецедентных инвестиций, говорит депутат Госдумы от региона Антон Горелкин. «Уверен, что даже на посту министра Цивилев продолжит интересоваться судьбой этих проектов и следить за их успешной реализацией», – сказал он «Ведомостям». По мнению Горелкина, свою роль в предстоящем назначении Цивилева на должность главы Минэнерго сыграла в том числе деятельность на посту руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика».
Только двое из четырех кандидатов в федеральные министры, Старовойт и Дегтярев, являются выпускниками «школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ на базе РАНХиГС, которая была запущена с 2017 г., после того как внутриполитический блок Кремля возглавил Сергей Кириенко. Старовойт до назначения на должность врио губернатора Курской области (был избран в 2019 г.) на протяжении шести лет руководил Росавтодором, в 2019 г. возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке президиума Госсовета по транспорту.
Старовойт, как и практически любой представитель губернаторов «новой волны» (большую часть которой составляют бывшие федеральные чиновники), был ориентирован на возвращение в Москву, говорит политолог Владимир Слатинов. По мнению эксперта, на примере Старовойта видно, что возвращение с повышением, о чем мечтают многие главы регионов, является результатом сочетания двух факторов. «Во-первых это оценка работы в профильном направлении. Старовойту удалось запустить реформу общественного транспорта в Курске, которая была одной из самых продвинутых в стране. В Госсовете он курировал вопросы, связанные с автодорожным хозяйством», – заметил Слатинов. Вторым фактором он назвал лоббизм крупных федеральных игроков.
А политолог Евгений Минченко считает, что министерский пост - «не такое уж повышение для Дегтярева», т.к. в Хабаровском крае реализуется огромное количество масштабных проектов международного уровня и наблюдается «инвестиционный бум». «Поэтому еще большой вопрос, что лучше – быть губернатором такого интенсивно развивающегося края, тем более уже популярным губернатором, или министром спорта в условиях международной изоляции», – сказал эксперт.
Практика перехода губернаторов на работу в Москву при формировании правительства существовала и прежде, но принцип повышения тогда был иным.
В Совете министров СССР Николая Рыжкова (1985–1991 гг.) работали сразу три бывших первых секретаря обкомов – эта должность аналогична нынешней губернаторской. Речь идет о первом вице-премьере Всеволоде Мураховском (экс-глава Ставропольского крайкома КПСС), вице-премьере Владимире Гусеве (экс-глава Саратовского обкома КПСС) и вице-премьере Геннадии Ведерникове (экс-глава Челябинского обкома КПСС), отмечает политолог Алексей Макаркин. В 1990-е гг. многие губернаторы не хотели уходить в федеральное правительство, так как за ними были ресурсы и четкий срок полномочий, тогда как министра могли уволить в любой момент, продолжает он. Хотя исключения были: к примеру, глава Ленобласти Вадим Густов успел поработать первым вице-премьером, а нижегородский губернатор Борис Немцов – обычным вице-премьером.
В 2000-е на работу в правительство также уходили значимые для своих регионов губернаторы. Иногда они формировали вокруг себя управленческие команды, как Юрий Трутнев, который был главой Пермского края, а сейчас продолжает работать в правительстве (уже не в качестве министра, как в 2008–2012 гг., а в качестве вице-премьера (с 2013 г.). Перебирался в Москву не один губернатор Красноярского края (Александр Хлопонин был вице-премьером в 2010–2018 гг., Лев Кузнецов был министром в 2014–2018 гг.). Работали в правительстве экс-губернаторы Хабаровского края Виктор Ишаев (2012–2013 гг.), Чувашии Николай Федоров (2012–2013 гг., это был второй его приход после начала 1990-х), Ивановской области Михаил Мень (2013–2018 гг.), ЯНАО Дмитрий Кобылкин (2018–2020 гг.) и Тюменской области Владимир Якушев (2018–2020 гг.) и др.
В этом плане «прервалась» карьера целого ряда членов правительства Дмитрия Медведева в 2020 г. Экс-губернаторы Максим Решетников (Пермский край) и Александр Козлов (Амурская обл.) остаются в Белом доме. То есть в целом приток региональных кадров «не создает сенсацию – губернаторский корпус давно стал филиалом правительства и включает людей с федеральным опытом и связями», считает Макаркин. «Повышение заслужили как раз те, кто имеет больше федеральных связей и аффилирован с наиболее влиятельными элитами в центре», – сказал политолог Ростислав Туровский.