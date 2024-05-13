Четверо губернаторов перешли в правительство

В 2000-е на работу в правительство также уходили значимые для своих регионов губернаторы. Иногда они формировали вокруг себя управленческие команды, как Юрий Трутнев, который был главой Пермского края, а сейчас продолжает работать в правительстве (уже не в качестве министра, как в 2008–2012 гг., а в качестве вице-премьера (с 2013 г.). Перебирался в Москву не один губернатор Красноярского края (Александр Хлопонин был вице-премьером в 2010–2018 гг., Лев Кузнецов был министром в 2014–2018 гг.). Работали в правительстве экс-губернаторы Хабаровского края Виктор Ишаев (2012–2013 гг.), Чувашии Николай Федоров (2012–2013 гг., это был второй его приход после начала 1990-х), Ивановской области Михаил Мень (2013–2018 гг.), ЯНАО Дмитрий Кобылкин (2018–2020 гг.) и Тюменской области Владимир Якушев (2018–2020 гг.) и др.