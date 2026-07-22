Песков рассказал о формате участия России в саммите G20

В мае помощник президента России Юрий Ушаков не стал отвечать на вопрос о возможной поездке президента Владимира Путина на саммит G20. «Сейчас просто рано даже еще говорить», – заявил Ушаков. Он отметил, что Россия продолжает участвовать в работе «двадцатки», однако решение об участии президента в саммите пока не обсуждается публично.