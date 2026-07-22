Песков рассказал о формате участия России в саммите G20
Для участия президента России Владимира Путина в саммите «большой двадцатки» (G20) в Майами не требуется отдельного персонального приглашения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Если страна [США] организует саммит такого формата, как "большая двадцатка", то ожидаются делегации из всех стран на том уровне, который выбирает сама страна, направляющая эту делегацию», – сказал Песков.
Он отметил, что участие России в саммите будет «на высоком уровне, эффективным и деятельным».
Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил в интервью ТАСС, что США подают сигнал о заинтересованности в участии президента России Владимира Путина в мероприятии.
По его словам, президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что считает участие российского лидера в саммите полезным. «Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», – отметил дипломат.
Бердыев также отметил, что вопрос о возможном участии Путина в саммите является одним из наиболее часто задаваемых журналистами. По его словам, окончательное решение будет зависеть от перспектив проведения «продуктивного разговора» в лидерском формате на встрече G20 в Майами 14–15 декабря.
В мае помощник президента России Юрий Ушаков не стал отвечать на вопрос о возможной поездке президента Владимира Путина на саммит G20. «Сейчас просто рано даже еще говорить», – заявил Ушаков. Он отметил, что Россия продолжает участвовать в работе «двадцатки», однако решение об участии президента в саммите пока не обсуждается публично.