Путин оценил последствия выхода иностранного бизнеса из СП в России
Выход иностранного бизнеса из совместных проектов нанесет России ущерб, однако в конечном итоге страна справится со сложностями и выиграет от этой ситуации, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз: если кто-то не хочет с нами сотрудничать в рамках единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб, конечно, и нам. Но в чем? Нам просто придется сдвинуть некоторые проекты чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции, как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе в авиации», — заявил президент (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, Россия все равно решит задачи, которые стоят перед ней, и в конечном счете выиграет от этого, потому что приобретет дополнительные компетенции.
Западные страны ввели санкции против России за военную операцию на Украине. Впоследствии многие представители иностранных компаний начали заявлять о прекращении деятельности на территории России.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.