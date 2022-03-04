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Бизнес

Путин оценил последствия выхода иностранного бизнеса из СП в России

Ведомости

Выход иностранного бизнеса из совместных проектов нанесет России ущерб, однако в конечном итоге страна справится со сложностями и выиграет от этой ситуации, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы уже неоднократно показывали и готовы показать в очередной раз: если кто-то не хочет с нами сотрудничать в рамках единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб, конечно, и нам. Но в чем? Нам просто придется сдвинуть некоторые проекты чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции, как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе в авиации», — заявил президент (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, Россия все равно решит задачи, которые стоят перед ней, и в конечном счете выиграет от этого, потому что приобретет дополнительные компетенции.

Западные страны ввели санкции против России за военную операцию на Украине. Впоследствии многие представители иностранных компаний начали заявлять о прекращении деятельности на территории России.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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