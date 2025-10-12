Газета
Главная / Бизнес /

Sony обратилась в Роспатент для регистрации товарных знаков

Ведомости

Японский конгломерат Sony Group подал три заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков, связанных с брендами Walkman, Bravia и Xperia, сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Заявки поступили 3 октября из Японии. ТАСС отмечает, что товарные знаки регистрируется по классу № 9 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В него входят музыкальные плееры, телевизоры, мобильные телефоны и смартфоны.

10 марта 2022 г. Sony объявила о приостановке деятельности в России на фоне начала спецоперации на Украине. Ограничения коснулись поставок консолей PlayStation и работы магазина PS Store в стране. В мае 2022 г. Минпромторг включил приставку в перечень для параллельного импорта.

В августе этого года стало известно, что «Сони мобайл коммюникейшнз рус» официально прекратила существование. Документы для самоликвидации были поданы в Федеральную налоговую службу 10 октября 2024 г. Sony Mobile Communications является дочерней компанией корпорации Sony и специализировалась на производстве портативной электроники.

