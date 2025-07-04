Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении Долиной
Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной завершено. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
Четверо обвиняемых – Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова – предстанут перед судом по обвинению в совершении мошеннических действий в отношении народной артистки РФ (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, они нанесли потерпевшей ущерб на общую сумму более 317,6 млн руб.
По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы с неустановленными соучастниками, в период со 2 апреля по 12 июля 2024 г. путем обмана похитили у Долиной 175,12 млн руб. Кроме того, злоумышленники лишили ее права на квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой, согласно экспертизе, превышает 138 млн руб.
Отдельно Цырульникова обвиняется в совершении еще трех эпизодов мошенничества на территории Москвы (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Суд удовлетворил иск прокурора, направленный на защиту интересов потерпевшей, обязав физлиц, на счета которых поступили похищенные средства, вернуть неосновательное обогащение и выплатить проценты за пользование денежными средствами.
«Сделка по продаже недвижимости оспорена в судебном порядке», – пояснили в прокуратуре.
28 марта суд принял решение вернуть Долиной квартиру. В августе прошлого года артистка опубликовала видеообращение, заявив о том, что стала жертвой мошенников. На ее имущество был наложен арест, после чего было возбуждено уголовное дело, а сама Долина признана потерпевшей.