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Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении Долиной

Ведомости

Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной завершено. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Четверо обвиняемых – Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова – предстанут перед судом по обвинению в совершении мошеннических действий в отношении народной артистки РФ (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, они нанесли потерпевшей ущерб на общую сумму более 317,6 млн руб.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы с неустановленными соучастниками, в период со 2 апреля по 12 июля 2024 г. путем обмана похитили у Долиной 175,12 млн руб. Кроме того, злоумышленники лишили ее права на квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой, согласно экспертизе, превышает 138 млн руб.

Отдельно Цырульникова обвиняется в совершении еще трех эпизодов мошенничества на территории Москвы (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд удовлетворил иск прокурора, направленный на защиту интересов потерпевшей, обязав физлиц, на счета которых поступили похищенные средства, вернуть неосновательное обогащение и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

«Сделка по продаже недвижимости оспорена в судебном порядке», – пояснили в прокуратуре.

28 марта суд принял решение вернуть Долиной квартиру. В августе прошлого года артистка опубликовала видеообращение, заявив о том, что стала жертвой мошенников. На ее имущество был наложен арест, после чего было возбуждено уголовное дело, а сама Долина признана потерпевшей.

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