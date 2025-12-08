Крашенинников предложил ввести видеофиксацию нотариусами сделок с недвижимостью

Кроме того, Крашенинников заявил о необходимости Федерального закона «О риелторской деятельности». По его словам, требуются нормы, связанные с работой риелторов, объемом их полномочий и ответственностью, а также организацией и деятельностью их объединений. Нужно выбрать лицензирование (лучше на уровне субъекта) или создание саморегулируемых организаций с обязательным членством.