Крашенинников предложил ввести видеофиксацию нотариусами сделок с недвижимостью
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил установить в нотариальном законодательстве специальные нормы о видеофиксации заключения и оформления сделок с недвижимостью. Речь о жилых помещениях, дачах, земельных участках свыше шести соток, сообщили в комитете.
Предложение касается сделок с недвижимостью, где один из участников – гражданин. Крашенинников заявил о необходимости нотариальной формы сделок с недвижимостью с участием граждан. Депутат предложил внести поправки в нотариальное и налоговое законодательство. В частности, рассмотреть снижение тарифов по сделкам с недвижимостью, требующим обязательной нотариальной формы.
«…предусмотрение льгот для лиц старше 65 лет, соответственно снижение тарифов и установление в нотариальном законодательстве специальных норм о видеофиксации заключения и оформления сделок», – говорится в сообщении.
По словам парламентария, таким нормам «должна придаваться повышенная доказательственная сила».
Среди инициатив также – невозможность распоряжаться недвижимостью, за которую не выплачена или не возмещена стоимость по договору и внесение данных о невыплате в качестве обременения в госреестр.
Кроме того, Крашенинников заявил о необходимости Федерального закона «О риелторской деятельности». По его словам, требуются нормы, связанные с работой риелторов, объемом их полномочий и ответственностью, а также организацией и деятельностью их объединений. Нужно выбрать лицензирование (лучше на уровне субъекта) или создание саморегулируемых организаций с обязательным членством.
В конце ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в нижней палате ведется обсуждение вопроса о введении периода охлаждения при сделках с недвижимостью сроком на семь дней. Это связано с участившимися жалобами на мошенничество на рынке вторичной недвижимости.
Предложения сформулированы на фоне ситуации с делом певицы Ларисы Долиной, которая в августе 2024 г. сообщила, что стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. По версии следствия, злоумышленники убедили певицу совершить «фиктивную» продажу квартиры и перевести деньги на так называемые «безопасные счета».