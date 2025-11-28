В Госдуме обсуждают введение периода охлаждения при сделках с недвижимостью
В Госдуме идет обсуждение вопроса о введении периода охлаждения при сделках с недвижимостью сроком на семь дней. Это связано с участившимися жалобами на мошенничество на рынке вторичной недвижимости. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Предполагается, что в течение этого времени продавец сможет оценить необходимость сделки, а деньги покупателя будут храниться на специальном счете, с которого их нельзя будет перевести или обналичить до завершения процедуры купли-продажи. Такой подход защитит граждан от действий мошенников и предотвратит финансовые и имущественные потери.
По словам Володина, россияне жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам. В таких случаях чаще всего продавец ссылается на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников. В результате покупатели жилья остаются и без квартиры, и без средств.
По информации Росреестра, в 2024 г. недействительными были признаны более 3000 подобных сделок с участием людей пенсионного возраста, отметил Володин. В то же время число продаж, аннулированных из-за мошеннического давления, за последние два года выросло на 20%.
25 ноября депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили ввести недельный период охлаждения при сделках с недвижимостью для защиты покупателей. При принятии закон вступит в силу с 1 января 2026 г.
Днем ранее депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали комплекс мер по противодействию мошенничеству при сделках с недвижимостью с участием пожилых граждан. Центральными идеями стали обязательное нотариальное заверение всех операций с недвижимым имуществом, а также введение обязательного страхования сделок, если объект недвижимости является для продавца или покупателя единственным.