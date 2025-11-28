В Госдуме обсуждают введение периода охлаждения при сделках с недвижимостью

По словам Володина, россияне жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам. В таких случаях чаще всего продавец ссылается на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников. В результате покупатели жилья остаются и без квартиры, и без средств.