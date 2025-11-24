Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Госдуме предложили меры по борьбе со сделками по «схеме Долиной»

Ведомости

Депутаты Государственной думы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали комплекс мер по противодействию мошенничеству при сделках с недвижимостью с участием пожилых граждан. Ключевыми предложениями стали обязательное нотариальное заверение всех операций с недвижимым имуществом, а также введение обязательного страхования сделок, если объект недвижимости является для продавца или покупателя единственным, пишут «РИА Новости» со ссылкой на документ на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова.

В обращении отмечается, что парламентарии регулярно получают жалобы от граждан. Речь идет о ситуациях, когда продавцы недвижимости, часто пожилые люди, после завершения сделки обращаются в суд с требованием признать договоры купли-продажи недействительными. В качестве основания, в том числе, указывается отсутствие реального намерения продать жилье в момент подписания документа.

Суды часто удовлетворяют такие иски, восстанавливая право собственности за продавцами, но отказывая покупателям в возмещении ущерба и возврате уплаченных средств. В результате добросовестные приобретатели теряют и жилье, и деньги.

Росреестр предложил аннулировать право собственности только после возврата денег

Недвижимость / Жилая недвижимость

Парламентарии подчеркивают, что жертвами подобной практики становятся социально уязвимые категории граждан, включая участников спецоперации и матерей-одиночек. По имеющимся данным, суды уже признали недействительными более 3000 сделок с участием пенсионеров, что свидетельствует о системном характере проблемы.

В обращении содержится просьба к Верховному суду РФ представить свою позицию по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике. По мнению авторов инициативы, предлагаемые законодательные изменения помогут снизить уровень мошенничества и обеспечат защиту прав граждан.

В августе 2024 г. певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой аферы. На ее имущество наложили арест, а она была признана потерпевшей. Ущерб превысил 317 млн руб., из них 175 млн были похищены. Долина лишилась квартиры стоимостью около 138 млн руб. 28 марта суд постановил вернуть ей жилье.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте