В Госдуме предложили меры по борьбе со сделками по «схеме Долиной»

Депутаты Государственной думы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали комплекс мер по противодействию мошенничеству при сделках с недвижимостью с участием пожилых граждан. Ключевыми предложениями стали обязательное нотариальное заверение всех операций с недвижимым имуществом, а также введение обязательного страхования сделок, если объект недвижимости является для продавца или покупателя единственным, пишут «РИА Новости» со ссылкой на документ на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова.