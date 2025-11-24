В Госдуме предложили меры по борьбе со сделками по «схеме Долиной»
Депутаты Государственной думы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали комплекс мер по противодействию мошенничеству при сделках с недвижимостью с участием пожилых граждан. Ключевыми предложениями стали обязательное нотариальное заверение всех операций с недвижимым имуществом, а также введение обязательного страхования сделок, если объект недвижимости является для продавца или покупателя единственным, пишут «РИА Новости» со ссылкой на документ на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова.
В обращении отмечается, что парламентарии регулярно получают жалобы от граждан. Речь идет о ситуациях, когда продавцы недвижимости, часто пожилые люди, после завершения сделки обращаются в суд с требованием признать договоры купли-продажи недействительными. В качестве основания, в том числе, указывается отсутствие реального намерения продать жилье в момент подписания документа.
Суды часто удовлетворяют такие иски, восстанавливая право собственности за продавцами, но отказывая покупателям в возмещении ущерба и возврате уплаченных средств. В результате добросовестные приобретатели теряют и жилье, и деньги.
Парламентарии подчеркивают, что жертвами подобной практики становятся социально уязвимые категории граждан, включая участников спецоперации и матерей-одиночек. По имеющимся данным, суды уже признали недействительными более 3000 сделок с участием пенсионеров, что свидетельствует о системном характере проблемы.
В обращении содержится просьба к Верховному суду РФ представить свою позицию по данному вопросу и дать оценку сложившейся судебной практике. По мнению авторов инициативы, предлагаемые законодательные изменения помогут снизить уровень мошенничества и обеспечат защиту прав граждан.
В августе 2024 г. певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой аферы. На ее имущество наложили арест, а она была признана потерпевшей. Ущерб превысил 317 млн руб., из них 175 млн были похищены. Долина лишилась квартиры стоимостью около 138 млн руб. 28 марта суд постановил вернуть ей жилье.