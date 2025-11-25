В Госдуме предложили «период охлаждения» для сделок с недвижимостью
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили ввести недельный период охлаждения при сделках с недвижимостью для защиты покупателей. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение 25 ноября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Поправки предлагается внести в закон «О государственной регистрации недвижимости». Согласно документу, регистрация перехода права собственности будет возможна только через семь дней после заключения договора купли-продажи. Средства продавцу – физическому лицу будут перечисляться на банковский счет после государственной регистрации.
Как пояснил лидер партии Сергей Миронов, это позволит продавцам оценить свои действия и отказаться от сделки при давлении мошенников. Использование наличных в таких сделках исключается. Для продавцов единственного жилья вводится дополнительное требование – подтверждение будущего места проживания.
При принятии закон вступит в силу с 1 января 2026 г.
24 ноября депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали комплекс мер по противодействию мошенничеству при сделках с недвижимостью с участием пожилых граждан. Центральными идеями стали обязательное нотариальное заверение всех операций с недвижимым имуществом, а также введение обязательного страхования сделок, если объект недвижимости является для продавца или покупателя единственным.
Летом 2024 г. певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. На ее имущество наложили арест, а сама артистка была признана потерпевшей. Ущерб превысил 317 млн руб., из них 175 млн были похищены. Долина лишилась квартиры стоимостью около 138 млн руб. 28 марта суд постановил вернуть ей жилье.