В Госдуме предложили «период охлаждения» для сделок с недвижимостью

24 ноября депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали комплекс мер по противодействию мошенничеству при сделках с недвижимостью с участием пожилых граждан. Центральными идеями стали обязательное нотариальное заверение всех операций с недвижимым имуществом, а также введение обязательного страхования сделок, если объект недвижимости является для продавца или покупателя единственным.