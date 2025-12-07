Лурье ждет от ВС РФ признания сделки купли-продажи квартиры Долиной законной

5 декабря Долина заявила в эфире спецвыпуска «Пусть говорят», что готова вернуть Лурье 112 млн руб. за квартиру, назвав это «единственно справедливым решением». При этом она отметила, что необходимой суммы у нее нет на руках. В тот же день покупательница отказалась от заключения мирового соглашения с певицей, так как ее не устроили условия сделки, предложенные Долиной.