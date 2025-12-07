Лурье ждет от ВС РФ признания сделки купли-продажи квартиры Долиной законной
Полина Лурье ожидает, что Верховный суд признает покупку квартиры певицы Ларисы Долиной законной, рассказала «РИА Новости» адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
По ее словам, квартира по справедливости должна стать домом для Лурье и ее детей.
5 декабря Долина заявила в эфире спецвыпуска «Пусть говорят», что готова вернуть Лурье 112 млн руб. за квартиру, назвав это «единственно справедливым решением». При этом она отметила, что необходимой суммы у нее нет на руках. В тот же день покупательница отказалась от заключения мирового соглашения с певицей, так как ее не устроили условия сделки, предложенные Долиной.
4 декабря «Ведомости» писали, что Верховный суд РФ назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье на 16 декабря. В качестве заинтересованных лиц в деле также значатся дочь певицы Ангелина Долина и внучка.
Спор о квартире разгорелся после того, как Долина в августе 2024 г. сообщила, что стала жертвой мошенников, представившихся сотрудниками силовых структур. По версии следствия, злоумышленники убедили ее «фиктивно» продать жилье и перевести деньги на «безопасные счета».