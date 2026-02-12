Яковенко: Росимущество перечислило в бюджет 638 млрд рублей

Объем доходов федерального бюджета в январе 2026 г. составил 2,36 трлн руб. – на 11,6% ниже показателя 2025 г. При этом ключевые ненефтегазовые доходы как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом выросли. Такой тип доходов составил 1,969 млрд руб., увеличившись на 4,5%. Поступление оборотных налогов, включая НДС, в январе выросло на 18,5%.