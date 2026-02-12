Яковенко: Росимущество перечислило в бюджет 638 млрд рублей
Росимущество обеспечило поступление в бюджет 638 млрд руб. в 2025 г., сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Вадим Яковенко.
Он рассказал, что большую часть суммы составили дивиденды – 521 млрд руб. От приватизации, аренды и продажи земли, а также аренды казны поступило 116 млрд руб. За период с 2023 по 2025 г. агентство обеспечило поступление 1,5 трлн руб. в доход государства, доложил Яковенко.
Кроме того, ведомство продолжило заниматься учетом федерального имущества, за три года в казну поступило 1,205 млн объектов – увеличение на 42%. Росимущество вовлекло в хозяйственный оборот 87 000 земельных участков. Уже 50% объектов казны либо переданы в регионы, либо закреплены за кем-то, сдаются в аренду.
Объем доходов федерального бюджета в январе 2026 г. составил 2,36 трлн руб. – на 11,6% ниже показателя 2025 г. При этом ключевые ненефтегазовые доходы как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом выросли. Такой тип доходов составил 1,969 млрд руб., увеличившись на 4,5%. Поступление оборотных налогов, включая НДС, в январе выросло на 18,5%.