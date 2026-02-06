Объем расходов федерального бюджета за январь составил 4,08 трлн рублей

5 февраля «Ведомости» писали, что федеральный бюджет в январе получил 393,3 млрд руб. НГД, не добрав 17,4 млрд до запланированной суммы. По сравнению с январем прошлого года показатель снизился вдвое (тогда НГД составили 789,1 млрд руб.), а относительно декабря 2025 г. – на 12,1% (447,8 млрд). Нефтегазовые доходы в январе показали худший результат за 5,5 года – последний раз более низкими они были в июле 2020 г. (340 млрд руб.). В феврале министерство прогнозирует снижение дополнительных НГД еще на 209,4 млрд.