Объем расходов федерального бюджета за январь составил 4,08 трлн рублей
Объем расходов федерального бюджета по итогам января составил 4,08 трлн руб., что ниже показателей предыдущего года на 1,4%. О предварительной оценке исполнения федерального бюджета сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
Такая динамика обусловлена эффектом высокой базы января 2025 г., в котором, согласно данным министерства, прирост составил 64% год к году в связи с оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов.
Объем доходов федерального бюджета в январе 2026 г. составил 2,36 трлн руб. – на 11,6% ниже показателя 2025 г. При этом ключевые ненефтегазовые доходы как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом выросли. Такой тип доходов составил 1,969 млрд руб., увеличившись на 4,5%. Поступление оборотных налогов, включая НДС, в январе выросли на 18,5%. Нефтегазовые доходы (НГД) составили 393 млрд руб., что меньше на 50,2% аналогичного периода 2025 г. В Минфине объяснили это следствием снижения цен на нефть.
По итогам января федеральный бюджет сложился с дефицитом в 1,718 трлн руб., что на 252 млрд руб. выше, чем в 2025 г. Высокие значения обусловлены опережающим финансированием расходов внутри года, что не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса в целом, подчеркнули в ведомстве.
5 февраля «Ведомости» писали, что федеральный бюджет в январе получил 393,3 млрд руб. НГД, не добрав 17,4 млрд до запланированной суммы. По сравнению с январем прошлого года показатель снизился вдвое (тогда НГД составили 789,1 млрд руб.), а относительно декабря 2025 г. – на 12,1% (447,8 млрд). Нефтегазовые доходы в январе показали худший результат за 5,5 года – последний раз более низкими они были в июле 2020 г. (340 млрд руб.). В феврале министерство прогнозирует снижение дополнительных НГД еще на 209,4 млрд.
Определяющее значение для НГД имеет динамика нефтяных цен, которая зависит от международных бенчмарков и дисконтов к ним в цене российской нефти, напоминает гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. В конце прошлого года скидка Urals к Brent превысила $20/барр., из-за чего январский показатель стал минимальным за последние 5,5 года, отмечает он.