Нефтегазовые доходы бюджета в январе показали худший результат за 5,5 года

Но рынок со временем привыкает к новому витку ограничений, уверен Терешкин. Например, в начале 2023 г., вскоре после вступления в силу эмбарго ЕС на импорт нефти из России, дисконт в цене Urals к стоимости Brent превысил $25/барр., но затем постепенно вернулся к отметке $10–12/барр., напоминает он. По мнению эксперта, в течение этого года будет реализован схожий сценарий – при условии что США не будут вводить новые ограничения. В целом 2026 год может оказаться для нефтегазовых доходов еще более сложным, чем прошлый, считает Терешкин. Высокий дисконт можно было бы компенсировать увеличением добычи нефти в стране и ее экспорта, но ОПЕК+ вряд ли будет идти на резкие шаги в условиях, когда цена Brent и так близка к отметке $60/барр., отмечает эксперт.