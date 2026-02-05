Нефтегазовые доходы бюджета в январе показали худший результат за 5,5 года

Нефтегазовые доходы бюджета в январе показали худший результат за 5,5 годаВ феврале бюджет может недополучить 209,4 млрд рублей дополнительных поступлений, прогнозирует Минфин
Федеральный бюджет в январе получил 393,3 млрд руб. нефтегазовых доходов (НГД), не добрав 17,4 млрд до запланированной суммы, следует из сообщения на сайте Минфина, опубликованного 4 февраля. По сравнению с январем прошлого года показатель снизился вдвое (тогда НГД составили 789,1 млрд руб.), а относительно декабря 2025 г. – на 12,1% (447,8 млрд). Более того, нефтегазовые доходы в январе показали худший результат за последние пять с половиной лет – последний раз более низкими они были в июле 2020 г. (340 млрд руб.). В феврале министерство прогнозирует снижение дополнительных НГД еще на 209,4 млрд. С 6 февраля по 5 марта Минфин планирует продать валюту и золото совокупно на 226,8 млрд руб. (11,9 млрд руб. ежедневно), следует из сообщения.
В январе среднемесячная цена на нефть марки Urals, согласно данным Минэка, составила $40,95/барр. В течение всего прошлого года она последовательно снижалась, опустившись с $67,66/барр. в январе до $39,1/барр. в декабре. Небольшой рост министерство фиксировало в июне – июле ($59,84/барр. и $60,37/барр. соответственно), но позже отрицательная динамика продолжилась. Согласно сентябрьскому прогнозу Минэка, в текущем году среднегодовая цена на нефть марки Urals составит $59/барр.
При этом эксперты полагают, что ожидания министерства несколько завышены, писали «Ведомости» 2 февраля. Среднегодовая цена на нефть марки Urals может оказаться на отметке около $50/барр. из-за сохранения относительно низких мировых цен (в частности, среднегодовой цены марки Brent на уровне около $60–63/барр.) при одновременном снижении дисконтов цены российской экспортной нефти к уровням, наблюдавшимся на начало 2025 г., – до $8–10, пишут аналитики АКРА в своем макроэкономическом прогнозе. По итогу федеральный бюджет потенциально может недополучить 0,5–0,7% ВВП доходов по сравнению с действующим планом, дефицит казны может составить 2,2–2,7% ВВП (в плане Минфина на этот год дефицит на уровне 1,6% ВВП), указано там. Последний макроэкономический опрос Банка России подтверждает выводы аналитиков АКРА – респонденты ожидают среднегодовую цену на нефть Urals на отметке $50/барр. (в декабре показатель был на уровне $54/барр.).
С текущего года цена отсечения на нефть по бюджетному правилу начнет планомерно снижаться на $1 в год и к 2030 г. достигнет $55/барр. Министр финансов Антон Силуанов в сентябре отмечал, что действовавший порог отсечения в $60/барр. больше не «отвечает вызовам времени». Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы от превышения установленной отметки цены на нефть направляются на покупку иностранной валюты и золота для последующего накопления в ФНБ. Если же поступления окажутся ниже запланированных, то вместо покупок производятся продажи в объеме, необходимом для покрытия недостающей суммы.
«Ведомости» отправили запрос представителю Минфина.
Последовательное сокращение доли нефтегазовых доходов отражает более глубокие структурные изменения в экономике и бюджетной системе страны, отмечает директор Департамента доходов Минфина Елена Лебединская (ее слова 4 февраля опубликовала пресс-служба министерства). «В результате федеральный бюджет становится менее чувствительным к колебаниям мировых цен на сырьевые товары, чем 10 лет назад, что повышает его устойчивость в условиях внешней нестабильности», – заключила она. Согласно федеральному закону о бюджете на 2026–2028 гг., НГД в текущем году составят 8,9 трлн руб. (или 22% от всех запланированных доходов бюджета).
Причины снижения
Определяющее значение для НГД имеет динамика нефтяных цен, которая зависит от международных бенчмарков и дисконтов к ним в цене российской нефти, напоминает гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. В конце прошлого года скидка Urals к Brent превысила $20/барр., из-за чего январский показатель стал минимальным за последние пять с половиной лет, отмечает он. Ключевой фактор увеличения дисконта – ужесточение санкций США против российских нефтяных компаний, которое привело к усилению рисков для импортеров российской нефти, говорит эксперт.
Но рынок со временем привыкает к новому витку ограничений, уверен Терешкин. Например, в начале 2023 г., вскоре после вступления в силу эмбарго ЕС на импорт нефти из России, дисконт в цене Urals к стоимости Brent превысил $25/барр., но затем постепенно вернулся к отметке $10–12/барр., напоминает он. По мнению эксперта, в течение этого года будет реализован схожий сценарий – при условии что США не будут вводить новые ограничения. В целом 2026 год может оказаться для нефтегазовых доходов еще более сложным, чем прошлый, считает Терешкин. Высокий дисконт можно было бы компенсировать увеличением добычи нефти в стране и ее экспорта, но ОПЕК+ вряд ли будет идти на резкие шаги в условиях, когда цена Brent и так близка к отметке $60/барр., отмечает эксперт.
Снижение цен на нефть и высокий дисконт в цене нефти Urals, достигающий порядка $25/барр., негативно сказываются на финансовых показателях российских нефтяных компаний, соглашается инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Особенно тяжелая ситуация у небольших предприятий с высокими затратами на добычу и экспорт, отмечает эксперт. Крупные компании с более низкой себестоимостью добычи переживают «идеальный шторм» легче, указывает он. В феврале ситуация с нефтегазовыми доходами должна немного улучшиться, считает Суверов. Стоимость Brent выросла до $70/барр., а курс рубля в ближайшее время может перейти к снижению, уточняет он. По данным Росстата за 10 месяцев прошлого года, доля убыточных организаций среди добывающих нефть и газ предприятий незначительно снизилась – до 47,5% после 48,1% по итогам января – сентября.
Влияние на нефтегазовые доходы оказывает одновременно ряд факторов: расширение спредов, нестабильные потоки нефтегазового экспорта (среди основных покупателей спрос можно прогнозировать только в отношении Китая), атаки на флот, а также негативная долгосрочная конъюнктура на рынке сырья при экстремально крепком рубле, говорит экономист, автор Telegram-канала Spydell Finance Павел Рябов.
При текущей диспозиции нефтегазовые доходы на конец года составят не выше 6 трлн руб. при прогнозе в 9 трлн, причем наибольший удар несет переукрепленный рубль.