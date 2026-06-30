АФК «Система» готовит сделку с инвесторами более чем на 300 млрд рублей

Акционерная финансовая корпорация «Система» – крупнейшая российская публичная инвестиционная компания. Она основана в 1993 г. и объединяет активы более чем 20 перспективных секторов экономики России. Корпорацию контролируют основатель Владимир Евтушенков и его сын Феликс, в свободном обращении около 33% акций.