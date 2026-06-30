АФК «Система» готовит сделку с инвесторами более чем на 300 млрд рублей
Корпорация АФК «Система» хочет заключить финансовую сделку на сумму свыше 300 млрд руб. с группой инвесторов в ближайшее время, передает ТАСС. Договор также будет заключен при участии банка ВТБ, по данным агентства.
Как пишет издание, это будет структурная инвестиционная сделка. Компания планирует направить полученные в результате ее заключения средства на расчеты по кредитам.
«Сделка подписана. Она позволит группе погасить банковский долг, существенно снизить долговую нагрузку компании и кардинально улучшить кредитный профиль. Разработанный нами многоуровневый механизм позволяет эффективно воспользоваться экономическим потенциалом группы, без продажи активов, и не касаясь возможности их последующей монетизации», – сказал пресс-секретарь АФК Иван Макушок.
Он подчеркнул, что указанный подход демонстрирует желание АФК перейти на более устойчивую модель структуры капитала в текущих рыночных условиях.
30 июня, по состоянию на 15:30 мск, цена акций АФК «Система» выросла на 4,11% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 12,07 руб. Объем торгов составил 1,91 млрд руб. На закрытие торгов 29 июня цена акций АФК «Система» составила 12,04 руб., оборот торгов достиг 3,10 млрд руб.
Акционерная финансовая корпорация «Система» – крупнейшая российская публичная инвестиционная компания. Она основана в 1993 г. и объединяет активы более чем 20 перспективных секторов экономики России. Корпорацию контролируют основатель Владимир Евтушенков и его сын Феликс, в свободном обращении около 33% акций.