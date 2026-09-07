«М.видео» привлекло кредит на 17,5 млрд рублей

«М.видео» привлекло кредит на 17,5 млрд рублейРитейлер договорился о новом финансировании на фоне реструктуризации долгов
Группа «М.видео» в августе 2026 г. заключила соглашение с одним из ключевых кредиторов об открытии линии на 17,5 млрд руб. со сроком погашения в сентябре 2033 г. Об этом говорится в отчетности компании по международным стандартам (МСФО) за первое полугодие этого года. Кредитор в документе не раскрывается. Представитель ритейлера, отвечая на запрос «Ведомостей», сослался на сообщение о существенной сделке ООО «МВМ» – основной операционной организации группы. Там сказано, что данная транзакция была одобрена общим собранием участников общества 24 августа и заключена спустя два дня. Ее детали не раскрываются. Привлеченные средства пойдут на развитие ключевых направлений бизнеса, в том числе на создание мультикатегорийного маркетплейса с собственной розницей, партнерскими пунктами выдачи заказов (ПВЗ) и постаматами, сообщили в «М.видео».
Новая кредитная линия была открыта на фоне проведения реструктуризации долгов группы. На 30 июня кредиты, займы и другие финансовые обязательства компании составили 159,2 млрд руб. против 152,2 млрд руб. на конец 2025 г. При этом краткосрочные обязательства, которые предстоит погасить в ближайшее время, за это время сократились со 150 млрд до 132,5 млрд руб., а долгосрочные, наоборот, выросли с 2,2 млрд до 26,7 млрд руб. «М.видео» провело реструктуризацию кредитного портфеля, в результате чего погашение большей части кредитов было продлено на срок до семи лет, сообщил «Ведомостям» представитель компании.