«М.видео» привлекло кредит на 17,5 млрд рублей

Группа «М.видео» в августе 2026 г. заключила соглашение с одним из ключевых кредиторов об открытии линии на 17,5 млрд руб. со сроком погашения в сентябре 2033 г. Об этом говорится в отчетности компании по международным стандартам (МСФО) за первое полугодие этого года. Кредитор в документе не раскрывается. Представитель ритейлера, отвечая на запрос «Ведомостей», сослался на сообщение о существенной сделке ООО «МВМ» – основной операционной организации группы. Там сказано, что данная транзакция была одобрена общим собранием участников общества 24 августа и заключена спустя два дня. Ее детали не раскрываются. Привлеченные средства пойдут на развитие ключевых направлений бизнеса, в том числе на создание мультикатегорийного маркетплейса с собственной розницей, партнерскими пунктами выдачи заказов (ПВЗ) и постаматами, сообщили в «М.видео».