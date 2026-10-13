Белый дом не стал комментировать обмен разведданными с Украиной
Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария не ответила на вопрос журналиста об отказе США предоставлять Украине разведданные. Об этом пишет газета The Guardian, которая следила за первым брифингом Захарии.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Запад 12 октября не поделился с Киевом разведданными. Также утром 13 октября о том, что ПВО Украины не смогла вовремя отреагировать на пуски ракет из-за отсутствия необходимых данных со стороны западных партнеров, заявил начальник пресс-службы воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
3 октября Politico писало, что президент США Дональд Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной и надавить на основателя SpaceX Илона Маска, чтобы тот отключил Киеву систему спутниковой связи Starlink. По данным издания, Трамп пойдет на такой шаг, если президент Украины Владимир Зеленский продолжит провоцировать американского лидера, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
10 октября Трамп заявил, что настало время для смены президента на Украине. По его словам, Зеленский «мог много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать». Американский президент также сказал, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ.