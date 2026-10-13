Зеленский: Запад не передал Киеву разведданные о пусках ракет прошлой ночью
Киев не получил разведданные от партнеров вечером 12 октября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Утром о том, что ПВО Украины не смогли вовремя отреагировать на пуски ракет из-за отсутствия необходимых данных со стороны западных партнеров, сообщил начальник пресс-службы воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«К сожалению, не было предупреждения от партнеров», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
13 октября Politico писало, что президент США Дональд Трамп может прекратить обмен разведданными с Украиной и надавить на основателя SpaceX Илона Маска, чтобы тот отключил Киеву систему спутниковой связи Starlink. По данным издания, Трамп пойдет на такой шаг, если президент Украины Владимир Зеленский продолжит провоцировать американского лидера, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
12 октября Bloomberg писал о риске разрыва отношений Трампа с Зеленским. Агентство указывает, что президент Украины все больше рискует вступить в конфликт с Трампом, так как Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ. Отмечается, что такая позиция опасна для Киева, поскольку он по-прежнему зависит от закупок американского оружия.
10 октября Трамп заявил, что настало время для смены президента на Украине. По его словам, Зеленский «мог много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать». Американский президент также сказал, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ.