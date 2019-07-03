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Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании

Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний. Петров, по данным компании, с апреля 2018 г. возглавлял совет директоров, Кайро входил в него с 2015 г.

C 4 июля 2019 г. аналогичные изменения произойдут в фирмах «Рольф эстейт Санкт-Петербург», объединяющей 17 дилерских центров в Петербурге, и «Рольф моторс», под управлением которой по два дилерских центра Toyota и Lexus в Москве.

Изменения необходимы для осуществления нормальной операционной деятельности компании и являются стандартной практикой на рынке, уточнила генеральный директор автодилера Светлана Виноградова.

Новым председателем совета директоров «Рольфа» станет совладелец автодилера Игорь Маляров: он бывший владелец дилера «Пеликан авто», которого «Рольф» купил в 2016 г. После сделки Маляров получил 1,68% в материнской структуре «Рольфа» – кипрской Delance ltd. Новым членом совета директоров «Рольфа» избрана гендиректор Delance Екатерина Колмакова. Из прежнего состава в совет войдет Руди Амирханян. Число членов совета совета сократится с четырех до трех.

В конце июня в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Против Петрова, Кайро, бывшего гендиректора компании Татьяны Луковецкой и гендиректора кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия возбуждено дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, в 2014 г. Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета Panabel Limited. Подозреваемые изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене в 4 млрд руб., утверждает Следственный комитет. По его данным, эти деньги были переведены на счет кипрской компании в австрийском банке.

Кайро задержан в рамках дела. Петров и Луковецкая находятся за границей. Никто из них вину не признает.