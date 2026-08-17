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Главная / Общество /

Основателя «Рольфа» заочно приговорили к девяти годам колонии

Суд признал его виновным в выводе за границу 4 млрд рублей
Ксения Наумчик

Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова к девяти годам лишения свободы по делу о выводе за рубеж около 4 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Петрова признали виновным по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (проведение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Суд также назначил Петрову штраф в размере 800 000 руб. Защита предпринимателя намерена обжаловать приговор.

27 июня 2019 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Петрова. 6 сентября 2019 г. его объявили в международный розыск.

Суд передал активы «Рольфа» в пользу государства

Бизнес

В сентябре 2023 г. Черемушкинский районный суд Москвы признал директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, согласно приговору, Кайро назначен штраф в размере 500 000 руб.

Судебный процесс по существу в Черемушкинском суде Москвы начался в июне 2021 г., спустя два года после задержания Кайро. Уголовное дело было возбуждено 25 июня 2019 г. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ. Кайро был единственным установленным фигурантом из четырех, который на тот момент находился в России.

Из обвинительного заключения следует, что в 2014 г. Петров, бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро в составе группы с иными неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера. Средства переводились на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После деньги были переведены в австрийский банк.

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