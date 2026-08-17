Основателя «Рольфа» заочно приговорили к девяти годам колонии

Из обвинительного заключения следует, что в 2014 г. Петров, бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро в составе группы с иными неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера. Средства переводились на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После деньги были переведены в австрийский банк.